Autoridades de Morelos acudieron a la casa de Mónica Dossetti para investigar las agresiones en su contra por parte de su hermano José Dossetti. Sin embargo, la actriz no quiso denunciar a su agresor.

El periodista Carlos Jiménez reveló en su programa de Telediario, un video donde se ve al hermano de Mónica Dossetti, ahorcarla con lo que parece un cable, mientras ella trata de luchar por su vida.

Además, se pueden escuchar insultos por parte de José Dossetti hacia la actriz, quien a gritos le dice que quiere vivir.

Luego de que circularan los video en redes sociales, la Fiscalía de Morelos acudió a la casa de Mónica Dossetti la noche del lunes 11 de julio.

Mónica Dossetti (Captura/yt)

Mónica Dossetti se negó a denunciar a su hermano por las agresiones, pero las autoridades ya se encuentran investigando los hechos.

Se entrevistaron con la actriz, su hermana y madre, así como con José Dossetti, por lo que se abrió una carpeta de investigación y las autoridades determinarán si se realiza la judicialización.

Realizarán peritajes y análisis psicológicos para determinar si proceden contra José Dossetti por las agresiones que ejerció con su hermana.

Fiscalía acude a la casa de Mónica Dossetti (Twitter/@fiscalía_)

José Dossetti dice que se arrepiente de agredir a Mónica Dossetti

La Fiscalía de Morelos acudió a la casa de Mónica Dossetti ubicada en Tepoztlán y realizó varias entrevistas a la familia de la actriz.

Tuvieron una conversación con José Dossetti y dijo que estaba arrepentido de haber agredido a su hermana.

Serán las autoridades quienes determinarán si proceden en contra José Dossetti, quien fue productor de Televisa.

El Fiscal de Morelos mencionó que en esta semana van a definir la situación del hermano de Mónica Dossetti y determinarán si la actriz es trasladada a un albergue.

También analizan colocar un brazalete de auxilio para Mónica Dossetti, pero su hermano sigue viviendo con ella a pesar de que la trató de ahorcar.

Esta semana tendrán un resultado de las investigaciones e informarán las medidas que aplicarán para garantizar la seguridad de la actriz.

Hasta el momento, Mónica Dossettia está bajo el resguardo de su familia, ella se negó a denunciar a su hermano y ella se encuentra en buen estado de salud.