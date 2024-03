Minnie West, de 30 años de edad, volvió a la actuación para honrar a su mamá, Amparo Serrano, la creadora de Distroller.

A casi un año de la muerte de Amparo Serrano, su hija mayor Minnie West sigue lidiando con la pérdida, aunque por fortuna ya no necesita estar en un hospital psiquiátrico.

La situación de Minnie West ha mejorado tanto que, a pesar de que la felicidad y la tristeza le saben a lo mismo, se ha animado a volver a la actuación.

Minnie West compartió fotos de su regreso al trabajo, sin revelar el nombre de la producción en la que participó.

Lo que sí mencionó es que su regreso a la actuación será en una película y para celebrarlo, Minnie West se tomó fotos con compañeros actores y de producción.

La hija mayor de Amparo Serrano acompañó las imágenes con un largo texto en el que reflexiona sobre la especial huella que este proyecto dejará en su vida.

¿Por qué? Porque ha sido clave en su proceso de “sanación” y “redescubrimiento” tras la muerte de Amparo Serrano, según indicó.

“Hoy, en el último día de grabación de esta película, siento un remolino de emociones que es difícil de poner en palabras. Para mí, este proyecto ha sido más que solo “un proyecto más”… ha sido un viaje personal de “sanación” y “redescubrimiento”, por más cursi y cliché que suene. Ha sido el proyecto en el que mejor la he pasado en mi vida, y eso es decir mucho, considerando que no siento que tengo ni vida sin mi mamá.”

Minnie West destacó que interpretar al personaje que le tocó, redescubrió su pasión por la actuación.

Asimismo, dijo que su personaje le permitió vivir la catarsis que tanto necesitaba y también rendirle un homenaje a Amparo Serrano.

Con base en todo esto, Minnie West afirmó que su regreso a la actuación la hizo volver a la vida .

“Esta película no solo me regresó a la actuación, sino que también me regresó a mí misma.”

Minnie West, actriz e hija de Amparo Serrano