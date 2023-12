Minnie West -de 30 años de edad- abrió su corazón con Aislinn Derbez y revela si fue su sillón elevador el responsable de la muerte de Amparo Serrano.

En agosto de 2022 murió Amparo Serrano, creadora de la marca Distroller y madre de la actriz Minnie West.

La familia de Amparo Serrano no reveló la causa de su muerte, sólo trascendió que se había tratado de un accidente.

En redes sociales se difundió que Amparo Serrano había muerto al caer de su “sillón elevador”, un mueble que tenía en su casa y podía elevarse varios metros.

Minnie West habla por primera vez de la muerte de Amparo Serrano

La familia de Amparo Serrano quedó devastada con su muerte, pero fue Minnie West quien se vio más afectada,

Minnie West quedó destrozada emocionalmente por la pérdida de su madre, que decidió internarse en un hospital psiquiátrico.

Amparo Serrano, creadora de Distroller (@amparinserrano / Instagram)

A un año de la muerte de Amparo Serrano, Minnie West contó por primera vez cómo fue el accidente que le arrebató la vida a su mamá.

“Empezaron a inventar estar teorías de cómo se había muerto mi mamá, que fue lo más doloroso” Minnie West

Minnie West compartió que Amparo Serrano murió después de caer de un balcón de su casa que no tenía barandal.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fue mi sobrina de 5 años y yo. Yo me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, agarrarle la cabeza con sangre y trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia” Minnie West

La actriz y su sobrina fueron testigos de la caída de Amparo Serrano y con esto niega la teoría de que la diseñadora murió por culpa de su sillón elevador.

Minnie West junto a su mamá Amparo Serrano (@minniewest / Instagram)

Minnie West se culpó de no haber salvado a Amparo Sarrano

La actriz Minnie West narra que ella sostenía la cabeza de su mamá mientras llamó a emergencias, y siempre se ha torturado con la idea de si pudo haber hecho algo más por su mamá.

“Empecé hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y eso es parte de mi enojo que si pude haber hecho algo más, pero todos los doctores me dijeron que no había más que yo pudiera hacer, para ese entonces ya se había ido” Minnie West

Posteriormente, los médicos le revelaron a Minnie West que ella había hecho todo lo posible por salvar a su mamá.

Otra situación traumática fue cuando le pidieron a Minnie West que “actuara” la escena de la caída de Amparo Serrano para entregarle el acta de defunción.

Amparo Serrano y Minnie West (Instagram/@minniewest)

La teoría de que Amparo Serrano se había caído de su sillón elevador afectó mucho a Minnie West, pues le parecía absurdo.

“Los comentarios eran, mi mamá tenía en su casa un sillón elevador (...) Bueno, no sé dónde se sacaron esta idea de que mi mamá se cayó de su sillón elevador. Yo no iba a salir a decir no es cierto” Minnie West

La actriz expresó que las personas suelen hacer comentarios hirientes sobre la muerte de Amparo Serrano y eso sí le ha afectado.

Minnie West se ha refugiado en su familia y viajar le ha ayudado a seguir adelante, como su reciente estancia en Japón, donde salió de su zona de confort al viajar sola.