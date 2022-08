Esta fue la última vez que Amparo Serrano habló de Flans y reveló por qué la corrieron a pesar de que ya había sido escogida para aparecer junto a Mimi de 59 años de edad e Ivonne 60 años de edad.

El viernes 12 de agosto se dio a conocer la muerte de la diseñadora y creadora de Distroller, Amparo Serrano a los 57 años de edad.

Su muerto conmocionó al mundo del espectáculo y es que se recordó que era una de las integrantes del grupo Flans, pero la corrieron antes de que el grupo se presentará.

Amparo Serrano es recordada por su trabajo como empresaria y diseñadora, sin embargo pocos conocen que también incursionó en la música antes de crear Distroller.

El grupo Flans es conocido a nivel mundial con sus integrantes Ilse de 56 años de edad, Mimi e Ivonne. Pero pocos conocen que Amparo Serrano también formaba parte del grupo.

Antes de que incluso Flans sacara su primer disco, Amparo Serrano estaba contemplada para ser la tercera integrante de la agrupación con Mimi e Ivonne.

Sin embargo antes de que fueran presentadas Amparo Serrano que en ese momento tenía 18 años de edad fue corrida de la agrupación y en su lugar entró Ilse. Pero ¿qué pasó?

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, publicada en diciembre del 2020, Amparo Serrano reveló que la productora, Mildred Villafañe, la corrió de la agrupación porque ella no quería dejar su carrera de diseño ya que una de las reglas de sus papás era terminar una carrera.

En ese momento la productora que tenía 24 años de edad pensó que podría dejarlas plantadas, por lo que decidió mejor prescindir de sus servicios y lanzar el grupo Flans sin ella.

“En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces yo tenía que terminar la carrera de diseño y Mildred quería que dejara esa carrera, y yo no podía dejar esa carrera. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara, pero yo estaba super comprometida”

Amparo Serrano reconoció que esa decisión le causó gran inseguridad y que durante muchos años se quedó muy dolida ya que ella se encontraba sumamente comprometida con el proyecto de Flans.

“Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida (…) Me pegó mucho, no soy alguien que tiene el estima muy alta, aquí cuando me corren mi estima bajó al cero, de realmente muy mal”

Amparo Serrano