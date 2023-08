Minnie West dedica un desgarrador mensaje para su mamá Amparo Serrano a un año de su muerte: “Cada día te vuelvo a perder”.

El 12 de agosto se cumple un año de la muerte de Amparo Serrano, creadora de la marca Distroller y madre de la actriz Minnie West.

La muerte de Amparo Serrano destrozó a Minnie West, quien se internó en un psiquiátrico para poder superar su duelo.

Minnie West -de 30 años de edad- compartió un emotivo mensaje para Amparo Serrano y conmovió con sus desgarradoras palabras.

El pasado 10 de agosto, Minnie West compartió un video en su cuenta de Instagram para recordar a su mamá Amparo Serrano.

La actriz también escribió una carta para su mamá, a quien llamaba Fletz.

“Este día, el año pasado todavía estabas aquí y nuestras vidas todavía no se habían destrozado. Cada día te vuelvo a perder. Me despierto cada mañana y me doy cuenta de que no estás aquí”

Minnie West