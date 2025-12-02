Se ha revelado el compromiso de la cantante de 33 años de edad Miley Cyrus y el músico Maxx Morando de 27 años de edad, con discreto anillo que da de qué hablar.

Luego de que en redes sociales se viralizara una serie de fotos compartidas por el padre de músico en las que con discreto anillo reveló el compromiso de Miley Cyrus con Maxx Morando.

Según Page Six, el discreto anillo que Maxx Morando le ha dado a la interprete de Flowers Miley Cyrus se trata de una pieza diseñada por la marca de lujo Jacquie Aiche.

Discreto anillo que reveló el compromiso de Miley Cyrus con Maxx Morando, es una pieza sencilla con diamante con corte cojín montado sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Por ahora, tanto Miley Cyrus como Maxx Morando no han confirmado su compromiso ante la revelación del padre del músico: Dan Morando.

El discreto anillo que reveló el compromiso de Miley Cyrus con Maxx Morando (Especial )

El compromiso con Maxx Morando se habría hecho durante el cumpleaños de Miley Cyrus

Al parecer en la cronología de publicaciones en redes sociales, fans habrían descubierto cuándo fue que Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron.

Por lo que todo indica ser que Miley Cyrus y Maxx Morando se habrían comprometido durante el cumpleaños de la cantante.

Pues tras la foto compartida por el padre de Maxx Morando se puede ver que se trata de una toma durante la celebración del cumpleaños 33 de Miley Cyrus al comparar la publicación que la misma cantante compartió en sus redes de su celebración.

Asimismo, Miley Cyrus se dejó ver con el anillo en la reciente premier de la tercera entrega de Avatar, sin que nadie supiera de su compromiso con Maxx Morando.