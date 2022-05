Mike Biaggio, ex integrante de Mercurio, está molesto ante cuestionamientos sobre Antonio Berumen. El actor destacó que él solo puede hablar cosas buenas sobre el productor, pues fue parte importante de su carrera.

Ante los constantes cuestionamientos de los medios de comunicación, Mike Biaggio externó que él no podía hablar del tema pues jamás sufrió ningún abuso por parte de Antonio Berumen.

Mike Biaggio incluso cuestionó a los reporteros si debía regresar el tiempo para pedirle a Antonio Berumen que pasara y de esta manera pudiera platicar sobre el tema. Y es que el productor acumularía 10 denuncias por acoso, abuso sexual y violación.

Elías Chiprout, integrante de ‘Mercurio’, sale a defender a Toño Berumen y Luis de Llano (Especial)

Mike Biaggio está agradecido con Antonio Berumen por haberle dado una oportunidad

El pasado mes de marzo, Mauricio Martínez acudió a la Fiscalía de la CDMX para presentar una denuncia en contra de Antonio Berumen por abuso.

En medio de la controversia, son varios los famosos que han sido cuestionados sobre si ellos vivieron una situación similar y es que Antonio Berumen representó a varias agrupaciones y solistas reconocidos a nivel internacional.

En entrevista con varios medios de comunicación, Mike Biaggio, ex integrante de Mercurio, fue cuestionado sobre Antonio Berumen.

Pese a las denuncias en contra de Antonio Berumen, Mike Biaggio salió en su defensa y aseguró que no podría decir nada malo en contra del productor pues le tiene un gran cariño.

“Yo adoro y quiero mucho a Berumen, a mí no me tocó. Yo no vi nada de eso, se me hace algo muy triste. Lo que puedo decir es que cada quien habla como le fue en la feria” Mike Biaggio

Mike Biaggio puntualizó que él solo tiene agradecimiento a Antonio Berumen pues gracias a él pudo darse a conocer en el medio del espectáculo y conseguir una gran carrera.

“Yo lo estimo mucho, él me apoyo, me abrió las puertas de su casa, me dio trabajo, por él entre a Mercurio y fue un parteaguas en mi carrera, yo lo único que le debo es agradecimiento” Mike Biaggio

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Mike Biaggio destacó que será dios y las autoridades las que se encarguen de resolver el asunto.

“Dios ahí está y también están las leyes aquí en la tierra, que cada quien haga lo que tenga que hacer” Mike Biaggio

Mike Biaggio manda un abrazo a las personas que hayan vivido abuso

Mike Biaggio destacó que es un tema que ha ganado gran popularidad y destacó que en realidad debe de ser algo muy traumatizante para las personas que les tocó vivirlo.

“Lo triste es que son temas que están sonando mucho y a quien realmente le haya pasado, debe de ser algo traumante y un abrazo con todo mi cariño” Mike Biaggio

Para Mike Biaggio es muy triste que cada día haya noticias de este tipo y les pidió a los individuos de todo el mundo ser buenas personas y ser respetuosos.

Mike Biaggio asegura que no es su culpa que Antonio Berumen no haya abusado de él

Mike Biaggio señaló que del grupo Mercurio no ha salido ninguna persona ha denunciar a Antonio Berumen. El actor aseguró que el no se mete en las situaciones de otras personas.

Ante ser cuestionado sobre qué le pudo haber pasado a él, Mike Biaggio mostró su molestia al señalar que no podía hacer nada por no haber sufrido abuso por parte de Antonio Berumen.

“Me pudo haber sucedido a mí, le pudo haber sucedido a usted a un hijo suyo. Pero ¿qué hago? Si quieres regreso el tiempo y le digo: ‘que suceda’” Mike Biaggio

Mike Biaggio señaló que tiene empatía por las personas que han hablado ya que nadie debería de ser víctima de nada. En ese momento recalcó que las personas deberían de ser libres de vestirse y hablar como quieran, sin preocuparse de nada.

Durante su conversación, Mike Biaggio destacó que jamás notó nada raro y que incluso siempre los cuidó mucho.

“Él nos cuidó mucho en todos los aspectos, teníamos prohibido salir del hotel. Es lo qu yo puedo hablar” Mike Biaggio

Ante las constantes preguntas, Mike Biaggio dejo en claro que él no tiene la culpa que no le haya pasado nada cuando estuvo trabajando para Antonio Berumen.

“No puedo hablar del tema porque a mi no me pasó, pero ¿qué hago yo? Y no fue mi culpa que no me haya pasado, si voy a estar mal porque no me pasó entonces ¿Qué nos pase a todos para poder platicarlo?” Mike Biaggio

Por último Mike Biaggio señaló que espera que actúen las autoridades, no solo en el caso de Antonio Berumen sino en todos los casos que no son conocidos.