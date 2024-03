Mijares y Emmanuel siguen promocionando su gira por lo que recientemente se presentaron en el programa Despierta América, pero lo que llamó la atención fue el look del cantante de “Soldado del amor”.

Y es que más allá de la invitación que hicieron a su concierto, Mijares -de 66 años de edad- acaparó la atención por el look que decidió ponerse.

Esto porque el compañero a diferencia de Emmanuel, Mijares resaltó el gusto que últimamente trae por la moda.

Mijares (Captura de video.)

Mijares saca sus mejores looks, pero ya ven que le copió al sombrerero loco

¿Será que el look de Mijares estuvo fuera de lugar? Para ir a una entrevista en televisión eligió un pantalón ancho de color negro, playera del mismo tono y sacó oversize.

Acompañado con accesorios como lentes, un sombrero y un bastón como complemento.

Alan Tacher, Emmanuel y Mijares (@alantacher / Instagram)

Aunque Mijares se sentía como un hombre experto en moda pues lo dio todo en su look, alguien le encontró parecido con el sombrero loco.

Sí, el personaje de Alicia en el país de las maravillas que en su momento interpretó Johnny Depp.

De acuerdo con algunas personas, Mijares bien podría ser la versión oscura del sombrero ya que su falta de color es evidente.

mmmh creo que Deep lo hizo primero. pic.twitter.com/f7FG0Cbqzf — MorfeoSonora (@morfeosonora) March 8, 2024

Mijares quiere tener estilo, pero solo se burlan de su look

Una vez que alguien aseguró que Mijares es la copia del sombrerero loco, la gente ahora llama al cantante “sombrerero darketo”, entre otras cosas.

“Pero es que con esas fotos nos destrozas el fin de semana. Vamos a traer la imagen del sombrerero darketo en la mente no sé cuántos días”, “La lucerito con sombrero de copa” y “Ya lo perdimos”, es un poco de lo que se lee.

“Avisen a los productores de Alicia en el país de las pesadillas que al fin encontramos al sombrerero gótico para la segunda parte. Hay que guardar la compostura, no es Halloween”, “¿Será que Sam Smith lo copia? Ya ven que lo suyo no es saber vestirse”, “¿El vestuario de los 3 es para una obra de teatro verdad?” “¿Dónde es la fiesta de disfraces?”. Usuarios de Twitter.

“Mal gusto, parece de película oscura de los 40′s”, “De los tres no sé que par de zapatos es el que impone moda”, se lee entre comentarios.

Se burlan del look de Mijares (Red social X)

Aunque este no es el único look que le han criticado a Mijares, el cantante no ha reaccionado a las burlas.