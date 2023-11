Manuel Mijares -de 65 años de edad- no aceptará que su hija se case antes de cumplir los 40 años. Así lo reveló la propia afectada.

En varias ocasiones, Lucero Mijares -de 18 años de edad- ha confesado sus deseos de tener novio.

Incluso, Lucero Mijares ha hecho públicos los nombres de sus amores platónicos y hasta ha conseguido el visto bueno del padre de uno de ellos (Alan Tacher).

Sin embargo, Lucero Mijares confesó en una reciente entrevista que un gran obstáculo se interpone en sus deseos románticos: Su papá, Manuel Mijares.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Lucero Mijares reveló que su papá Manuel Mijares es un hombre celoso.

Por lo que ahora teme lo que pudiera pasar si llega a tener novio pronto.

“A mí la verdad sí me daría miedito, de parte de mi papá, es un poquito…. No enojón, un poquito ‘celosón’, pero lo queremos como es, pero creo que él aceptaría”

Ante esta confesión, los reporteros no perdieron la oportunidad de pedirle su opinión a Manuel Mijares en reciente entrevista para el programa Sale el Sol.

Manuel Mijares pareció con firmar lo dicho por su hija, al comentar que Lucero Mijares aún no debe pensar en los temas del corazón.

¿Cuándo cree que la joven cantante debería comenzar a tener novio? Manuel Mijares consideró que lo mejor será que su hija se enfoque en su carrera.

Pues aún le faltan muchos años para estar lista para el amor.

“No está en edad, no está en edad… 42, 43 (sería la edad adecuada), ¿cuál es la prisa?, yo la veo muy dedicada a lo suyo, muy dedicada, fascinada con temas del teatro”

Para respaldar su comentario, el cantante reveló que Lucero Mujeres tendrá “un par de apariciones en el disco mío nuevo, que ya salió el primer sencillo”.

Durante la entrevista, Manuel Mijares también confesó la importancia que tiene la Navidad para sus hijos, señalando que adornan sus casas desde el mes de noviembre.

“Estaba viendo ayer por la ventana que donde vive Lucero ya empezaron a poner las cosas, y a la enana le encanta estar metida, poner el árbol, quitarlo, volverlo a poner, una vez se me ocurrió ponerlo blanco y bueno, lo tiró a la basura, me dice ‘no, ¿blanco?, aquí no hay nieve’… a la niña le encanta ese tema”

Manuel Mijares