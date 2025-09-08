Michelle Renaud -de 36 años de edad- y Matías Novoa esperan a su segundo bebé; así lo anunciaron.

El domingo 7 de septiembre, Michelle Renaud y Matías Novoa -de 45 años de edad- compartieron la noticia del tercer embarazo de la actriz.

Michelle Renaud y Matías Novoa serán padres por segunda ocasión

La familia de Michelle Renaud y Matías Novoa crece; la pareja anunció en Instagram el tercer embarazo de la actriz.

Michelle Renaud compartió varias fotos presumiendo su baby bump durante un viaje a Londres con Matías Novoa.

“Londres con mucho amor. La familia sigue creciendo”, escribió Matías Novia en la publicación.

En las fotos se ve a Michelle Renaud usando un crop top y mostrando su pancita, mientras compartía varios de sus momentos felices con Matías Novoa.

Michelle Renaud será madre por tercera ocasión, al igual que Matías Novia, quien tiene un hijo de su anterior relación.

Michelle Renaud está embarazada (Instagram/@michellerenaud)

Michelle Renaud cumplió su sueño de ser madre por tercera ocasión

La noticia del embarazo de Michelle Renaud fue celebrada por sus amigos y seguidores, quienes le dejaron mensajes de cariño.

Michelle Renaud compartió una historia de Instagram con una foto donde besa a Matías Novoa, mientras muestra su baby bump.

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá y con un hombre hermoso”, escribió Michelle Renaud.

Los fans de Michelle Renaud sospechan que su tercer hijo será niña, pero la actriz no ha dado detalles de su embarazo.

Por lo pronto, Matías Novoa y Michelle Renaud están celebrando esta nueva etapa en su vida y pronto revelaría el sexo de su bebé.

Milo, el segundo hijo de Michelle Renaud, nació en junio de 2024, por lo que ya tiene un año de edad; la familia vive en España y suelen compartir sus momentos más felices en Instagram.