Camino a Arcadia ya forma parte de catálogo de ViX. La telenovela cuenta con la participación de Michelle Renaud, de 36 años de edad.

Es sin duda el proyecto más difícil de Michelle Renaud y no precisamente por la dualidad de su personaje en Camino a Arcadia de ViX.

Sino porque la actriz grabó sus escenas a dos meses del nacimiento de su segundo hijo.

Michelle Renaud revela qué significa para ella retomar la actuación en Camino a Arcadia de ViX

En una entrevista para la revista Quirk, Michelle Renaud, actriz de Camino a Arcadia de ViX, habló de su regreso a la televisión.

Y es que en 2022 se transmitió su última telenovela, La Herencia.

Michelle Renaud (@michellerenaud / Instagram)

“Fue un gran reto”, dijo Michelle Renaud, pues durante las grabaciones de Camino a Arcadia de ViX estaba amamantando .

Su hijo Milo tenía dos meses de nacido, por lo que hubo momentos en los que pensó en renunciar.

Sin embargo, con el apoyo de su esposo Matías Novoa, de 45 años de edad, borró de su mente esa posibilidad.

“Con el apoyo de mi esposo, sé que puedo conquistar todas las montañas que se crucen enfrente” Michelle Renaud

Incluso, previo a iniciar grabaciones, creyó que no volvería a trabajar; al conocer la historia, no pensó más que encarnar a Valeria.

Se aferró a ella y sacó adelante el personaje; Valeria la conquistó.

“Lo que más disfruté fue la resiliencia de esta mujer: frente al presente, está dispuesta a conocer la verdad, aceptarla y luchar por su felicidad” Michelle Renaud

A través de su viaje por esta nueva historia, Michelle Renaud trabajó en los detalles para que la audiencia, al igual que ella, entienda el porqué de cada acción de Valeria.

Una mujer rota que perdió a su hijo y a su gran amor en Camino a Arcadia de ViX.

¿De qué trata Camino a Arcadia de Vix, con Michelle Renaud?

El 8 de agosto se estrenó en ViX, Camino a Arcadia, con Michelle Renaud y William Levy, de 44 años de edad; ambos son los protagonistas de esta nueva historia.

Camino a Arcadia se centra en la vida de Pablo, un hombre con un hijo cuya vida mantiene un ritmo tranquilo hasta que su oscuro pasado regresa para confrontarlo.

Valeria, quien es la madre del hijo de Pablo, regresa a su vida tras 15 años.

La tensión crece y una serie de secretos familiares comienzan a destaparse.