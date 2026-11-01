Mía Rubín habló de su relación con Tarik Othón para despejar las dudas y rumores de una ruptura.
La cantante y Tarik Othón llevan 3 años de relación, pero recientemente se habló de una separación luego de que ambos dejaran de compartir fotos juntos en redes sociales.
La última publicación que Mía Rubín dedicó a su novio fue en mayo de 2026 por su aniversario, pero la cantante borró esta y otras publicaciones de su cuenta de Instagram.
Mía Rubín despeja dudas sobre su relación con Tarik Othón
En entrevista con De Primera Mano, Mía Rubín habló de su relación con Tarik Othón y negó que hayan terminado.
Hay muchos rumores siempre de todo, creo que ahorita últimamente hemos buscado un poco más de privacidad.Mía Rubín
Mía Rubín mencionó que acordó com Tarik Othón mantener su relación en privado, ya que en el pasado dejaron que algunas personas interviniera en su noviazgo.
Decidimos llevarla más leve, pero creo que fue una decisión importante para tener cierta privacidad.Mía Rubín
La cantante asegura que continúa su relación con Tarik Othón y que todo lo que se ha dicho de su supuesta ruptura es falso.
Así fue la última publicación de Mía Rubín para Tarik Othón
Mía Rubín y Tarik Othón borraron sus fotografías juntos, lo cual generó especulaciones sobre su ruptura.
La última publicación que Mía Rubín compartió para su novio fue en mayo de 2026, tras cumplir 3 años de noviazgo.
La cantante compartió fotos junto a Tarik Othón y le dedicó un romántico mensaje:
Me dijiste algo que nunca voy a olvidar: que tú decidías amarme. Y que eso era mucho más poderoso que simplemente sentir amor.Mía Rubín a Tarik Othón
Mía Rubín expresó que no sabía que pasaría en el futuro en su relación con Tarik Othón, pero estaba dispuesta a amarlo en las buenas y las malas.
Posteriormente, Mía Rubín borró el mensaje y varias de las fotos junto a Tarik Othón, pero ella niega que esto signifique que hayan terminado.