Mía Rubín confirmó su ruptura con Tarik Othón tras más tres años de noviazgo. La cantante reveló el motivo que los llevó a tomar esta decisión.

La cantante explicó que la separación fue una decisión mutua y negó que hubiera conflictos que hayan provocado su distanciamiento.

Mía Rubín confirma su ruptura con Tarik Othón

Durante un encuentro con los medios, Mía Rubín confirmó que Tarik Othón ya no es su novio, pero finalizaron la relación en los mejores términos.

Mía Rubín expresó que decidieron terminar su relación debido a que Tarik Othón se va a España para seguir su carrera como torero, mientras ella continuará con su música en México.

Yo siempre le voy a desear lo mejor, él para mí es una persona muy especial y él se va a seguir sus sueños a España y yo me voy a quedar aquí a seguir los míos. Mía Rubín

Ante los rumores, la cantante niega que haya conflictos entre ellos y le desea lo mejor a Tarik Othón.

Asimismo, Mía Rubín mencionó que su ruptura fue una decisión que los ayudará a seguir adelante y continuar con sus metas.

La cantante afirmó que se quedará con los buenos momentos que vivió con Tarik Othón y el cariño que siempre le tuvo.

Mía Rubín asegura que terminó con Tarik Othón “desde el amor”

Desde hace algunas semanas se rumoró que Mía Rubín y Tarik Othón habían terminado, luego de que ambos eliminaran sus fotos juntos de redes sociales.

Mía Rubín expresó que quería tener más privacidad y semanas después confirmó que ya no es pareja de Tarik Othón.

La cantante mencionó que estaba en paz y que le deseaba lo mejor a Tarik Othón.

Aclaró que su relación “terminó desde el amor” y sin conflictos: “Todos van a decir cómo desde el amor, desde el amor, siempre”.

Fue una decisión que ambos tomamos y aunque vayan a decir: ‘Ay desde el amor’, sí, la verdad es que no hay drama no hay ninguna historia detrás, simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos. Mía Rubín

Por último, Mía Rubín asegura que siempre tendrá un gran cariño a Tarik Othón, ya que lo considera su primer amor.