Luis Felipe Tovar -de 65 años de edad- defiende a Alejandro Sanz de las acusaciones de Ivet Playà y la revictimiza.

Ivet Playà -de 26 años de edad- reapareció en redes sociales para recordar la denuncia por abuso que hizo contra Alejandro Sanz, de 56 años de edad.

Luis Felipe Tovar revictimiza a Ivet Playà por defender a Alejandro Sanz

Candela Márquez, de 37 años de edad, es novia de Alejandro Sanz y amiga de Luis Felipe Tovar, quien no dudó en defender a la pareja de la actriz.

Luis Felipe Tovar fue cuestionado sobre qué pensaba de las acusaciones de abuso contra Alejandro Sanz y terminó revictimizando a Ivet Playà.

“Todos en este mundo siempre tenemos a alguien que nos busca porque les provocamos interés, curiosidad, o que de repente sientas reacción. Pero imagina que una persona como Alejandro Sanz, que me imagino que no puede salir ni a la tienda de la esquina, que la gente se enamore, es un poeta” Luis Felipe Tovar

Luis Felipe Tovar, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

El actor mencionó que Ivet Playà fue quien buscó a Alejandro Sanz, pues es un cantante famoso y atractivo.

Luis Felipe Tovar dio a atender que Ivet Playà fue quien se “inventó el romance” con Alejandro Sanz y cuando se dio cuenta de que no era así, decidió acusarlo de acoso.

“La gente se enamora, ese es su trabajo. Su trabajo es ilusionar y lo logra. Entonces a lo mejor alguien se ilusionó con él y se equivoca. Y después pues tiene que entender que ese es su trabajo y no se puede tener ningún tipo de vínculo. Incluso es antiético” Luis Felipe Tovar

Para Luis Felipe Tovar, la acusación de Ivet Playà está más relacionada con un enamoramiento que salió mal, en lugar de un caso de abuso .

Los cual terminó revictimizando a Ivet Playà, quien ha sido duramente atacada tras denunciar a Alejandro Sanz de abuso.

Alejandro Sanz y Candela Márquez (@candelamarquezh / Instagram)

Luis Felipe Tovar habla de su amistad con Candela Márquez

Tras defender a Alejandro Sanz, Luis Felipe Tovar habló de la relación amistosa que mantiene con Candela Márquez.

“Yo quiero mucho a Candela. Alejandro Sanz me parece un tipazo, un talentazo. Ahora que ha estado aquí en México me parece que es un hombre que ha dado demostraciones de su enorme habilidad con su talento. Y la gente lo quiere mucho” Luis Felipe Tovar

Luis Felipe Tovar no conoce a Alejandro Sanz en persona , pero lo considera “un tipizo“, que ha demostrado ser amable.

Incluso, cree que la relación de Candela Márquez y Alejandro Sanz va más allá de una relación casual y se podría formalizar.

Por último, Luis Felipe Tovar le deseó lo mejor a Candela Márquez y Alejandro Sanz, incluso, desea que su familia crezca.

Por otro lado, Alejandro Sanz no se ha manifestado por las nuevas amenazas de Ivet Playà, quien está dispuesta todo lo que ocurrió en su relación con el cantante.

Ivet Playà asegura que Alejandro Sanz pretendía seguir saliendo con ella cuando ya tenía novia, lo cual la hacía sentir como un objeto.