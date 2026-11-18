Russell Brand podría perder el contacto con su esposa, Laura Gallacher, después de que ella difundiera públicamente una declaración escrita por él desde prisión durante una transmisión de YouTube.

El comediante cumple una condena de diez años y medio en la prisión británica HMP Littlehey, tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual en Reino Unido.

El Ministerio de Justicia británico investiga cómo salió el mensaje y si su publicación incumplió las reglas penitenciarias o pudo causar angustia a las personas que lo denunciaron.

¿Qué sanciones podría enfrentar Russell Brand por difundir el mensaje desde prisión?

El mensaje de Russell Brand fue leído por Laura Gallacher durante una transmisión de su programa Sunday Service en YouTube, donde reiteró que su esposo sostiene ser inocente.

Según Daily Mail, el Ministerio de Justicia británico abrió una investigación urgente para esclarecer cómo Russell Brand hizo llegar el texto desde el centro penitenciario.

Russell Brand, culpable de violación y tres agresiones sexuales; enfrentará prisión (Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali)

En la declaración, el comediante rechazó los delitos por los que fue encarcelado y apeló a sus creencias religiosas para defender públicamente su postura.

Al citarlo, Laura Gallacher leyó que Russell Brand afirmaba ser inocente y señalaba que Cristo permanecía a su lado, pese a la condena que cumple actualmente.

El secretario de Justicia, Alex Norris, calificó el episodio de completamente inaceptable y recordó que los presos no pueden difundir mensajes que angustien a sus víctimas.

El funcionario advirtió que podrían tomarse medidas si se confirma una infracción, aunque todavía no se ha determinado cómo salió el mensaje de la prisión.

Entre las sanciones posibles está limitar las llamadas y visitas de Laura Gallacher; el exdirector penitenciario Ian Acheson cuestionó que una prohibición total fuera proporcional.