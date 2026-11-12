La plataforma de streaming Netflix estrenará documental sobre la caída del actor y comediante británico Russell Brand, tras condena por violación.

‘Russell Brand: Open Secret’, será el documental que “traza la historia del ascenso meteórico y la abrupta caída” que se estrenará mañana viernes 13 de noviembre 2026.

Estreno del documental en Netflix que llega a solo unos días de que un tribunal de Londres declaró a Russell Brand culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, con una sentencia de 10 años y medio de prisión.

Documental de Netflix presentará material inédito de Russell Brand

‘Russell Brand: Open Secret’, el documental de Netflix presentará material inédito sobre la caída de Russell Brand y las acusaciones de delitos sexuales que han girado en su contra.

Pues se presentarán “voces internas y material de archivo” que ofrecen una visión profunda de la vida de Russell Brand tras una investigación llevada a cabo por The Times y The Sunday Times, con el corresponsal jefe de medios Rosamund Urwin y la corresponsal de investigaciones Charlotte Wace.

El documental de Netflix sobre la caída de Russell el cual ha sido dirigido por Olivia Isaacs bajo la producción de 72 Films de Fremantle, la misma compañía que produjo Jimmy Savile: A British Horror Story.