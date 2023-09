Así es, Medio Metro todavía se dedica a hacer lo que mejor sabe y hasta hay quienes siguen interesados en comprar su nombre por la módica cantidad de 100 mil pesos.

Y es que una de las primeras tendencias que dieron la bienvenida a este 2023 fue la viralización del personaje de Medio Metro y los bailes que lo hicieron famoso en redes.

Pues a inicios de año adquirió gran notoriedad en TikTok por el trabajo que realizaba a la par de Sonido Pirata, sonidero del que terminó enemistado por cuestiones de dinero.

Desde su separación, Medio Metro siguió por su cuenta. Y aunque dejó de ser el tema en tendencia, reapareció para hablar de los proyectos que al parecer ya tiene en puerta.

Así como de las ofertas que ha recibido para que venda el famoso nombre “Medio Metro”.

Medio Metro fue interceptado a las afueras de Telehit por algunos miembros de la prensa, momento que aprovecharon para preguntarle por la batalla legal por su nombre.

Esto porque poco después de que dejara Sonido Pirata, en el sonidero encontraron a su remplazo, quien se presenta con el mismo nombre y vestimenta.

Por lo que el Medio Metro original indicó que tomaría acciones legales contra el nuevo Medio Metro.

Pati Chapoy vs Flor Rubio: Un polémico comentario las echa a pelear porque una no entiende que los tiempos cambiaron

En esta reciente entrevista mencionó que este sigue siendo un tema que sigue tratando con su abogado, pues al parecer que Richard, el nuevo Medio Metro, no quiere retirar el nombre.

Además de que se contactaron con él para que se los vendiera por 100 mil pesos, algo que el Medio Metro original ha rechazado.

“De hecho no quieren retirar el nombre. No lo quiere retirar Richard. Quiere que se lo venda, pero yo no vendo mi nombre porque yo le he batallado y le he sufrido. Yo estoy para trabajar y el nombre me pertenece a mí”.

Medio Metro