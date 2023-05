Medio Metro le cantó un tiro a Brincos Dieras, después de que internautas le pidieran una colaboración con el payaso y el bailarín terminara ofendido.

José Eduardo Rodríguez, el influencer de 22 años de edad, mejor conocido como ‘Medio Metro’, parece querer acelerar el término de sus cinco minutos de fama.

Y es que, Medio Metro no termina de zafarse de una polémica, cuando ya está metido en otra, lo que se ha traducido en cada vez más internautas que se dicen decepcionados del influencer.

Medio Metro (Medio metro oficial / Facebook)

Medio Metro sobre Brincos Dieras: “Hago colaboraciones con gente que no humilla a otros”

Esta vez, Medio Metro se ha ganado el repudio de los fans del payaso Brincos Dieras, luego que alguien le pidiera hacer una colaboración con él.

La solicitud parece haber ofendido a Medio Metro, quien usó su cuenta de Twitter para expresar que nunca trabajará con el comediante. ¿Por qué?

“¿Brincos dieras? No mi gente, hago colaboraciones con gente que no humilla a otros, que no trata a las mujeres como objetos. Antes del dinero siempre están mis valores”, escribió Medio Metro.

Tuits de Medio Metro (@MedioMetro_Ofi / Twitter)

La respuesta de Medio Metro provocó enojo entre los internautas, quienes no dudaron en lamentar la actitud del influencer.

“No pues bye! Te he seguido y hasta defendido, pero con mi brincos dieras no te metas, la gente que asiste al show de brincos saben perfectamente a lo que van, por eso es el payaso más irreverente y para hablar de valores eres el menos indicado traidor” @franjiazul69

“Tu ignorancia se mide de tu cabeza hasta la luna, como te atreves hablar de valores y agredes a una persona con tu comentario. Día a día compruebas que solo eres un bufón de moda” @aguila1125

Medio Metro no se quedó callado y siguió respondiéndole a los enfadados internautas: “Ahora resulta que todos son fans de ese payaso”.

Tuits de Medio Metro (@MedioMetro_Ofi / Twitter)

Lejos de acallar las críticas, los comentarios de Medio Metro hicieron enojar a más usuarios de redes sociales, pero el influencer siguió rebatiendo su petición:

“Si les gusta que un payaso sabrosie [sic] a sus mujeres y a ustedes los trate de pendejos. Sigan defendiendolo”, respondió Medio Metro, lo que desató burlas en su contra y comentarios de decepción.

Tuits de Medio Metro (@MedioMetro_Ofi / Twitter)

Medio Metro: Su popularidad sigue en picada por las incesantes polémicas del influencer

Después de ser considerado como un simpático personaje, Medio Metro es visto cada vez más como un famoso cancelable en redes sociales.

Y es que, los internautas no le perdonan a Medio Metro los constantes traspiés que ha cometido tras convertirse en un personaje viral, siendo los más recordados:

Los ataques lanzados a Yuya por las denuncias de violencia de género hechas contra su pareja, el músico Siddhartha.

Los ataques contra Tammy Parra después de que la influencer descubriera las infidelidades de su prometido

El maltrato animal en el que incurrió cuando pateó a un perro mientras daba una entrevista en vivo