“Me fracturó la nariz”: Laura Vignatti, actriz de Mi Secreto, denuncia a su ex pareja por violencia

Laura Vignatti, actriz de la telenovela Mi Secreto, denunció públicamente a su expareja ya que hasta el momento no ha respondido frente a autoridades.

La actriz argentina radicada en México, Laura Vignatti, dice haber sido golpeada brutalmente y en distintas ocasiones por su expareja, cuyo nombre no quiso revelar.

A través de una conferencia, la actriz -de 34 años de edad- dio detalles de la violencia doméstica que sufrió al lado del hombre que la enamoró y prometió cuidarla.

El primero de mayo, Laura Vignatti reunió a reporteros para denunciar públicamente a su expareja, quien comenzó a violentarla a pocos meses de iniciar la relación.

De acuerdo con Laura Vignatti, vio “focos rojos” a poco de que iniciara el noviazgo; sin embargo, por una u otra razón decidió ignorarlos, lo que significó una gran error en su vida.

“Me estranguló, me fracturó la nariz y muchas otras cosas”, dice la actriz de la telenovela Mi Secreto transmitida entre 2022 y 2023.

Recuerda aquella ocasión cuando la golpeó tanto que terminó en cama por una semana, tiempo en que él le pidió perdón y curó sus heridas así como intentó hacerle entender que “era por su bien”.

La violencia no se detuvo, siguió escalando al punto que tuvo que dejó inesperadamente la telenovela “Mi Secreto” pues fue golpeada brutalmente al punto de no poder levantarse.

“Me golpeó tan fuerte que estaba tan marcada y no pude ir. De hecho, ya contestaba mis mensajes. Recuerdo que contestó que no estaba bien y que no iba a regresar a la producción y que gracias”

Laura Vignatti