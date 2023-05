Laura Vignatti, actriz de “Mi secreto”, acusa haber sido golpeada y encerrada por 5 meses ¿qué le pasó?

En septiembre de 2022 se estrenó la telenovela “Mi secreto”, donde Laura Vignatti interpretaba a Inés Guzmán Bolaños.

Sin embargo, Laura Vignatti dejó de aparecer en el melodrama y nadie dio una explicación, hasta 5 meses después.

Laura Vignatti -de 33 años de edad- apareció en redes sociales para revelar la difícil situación que la llevó alejarse de su trabajo y las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Vignatti contó que fue víctima de violencia y fue encerrada en contra de su voluntad.

Laura Vignatti compartió una fotografía con sus compañeros de “Mi secreto” y reveló que fue obligada a renunciar.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona después de golpearme me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y de mi teléfono”

Laura Vignatti