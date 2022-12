Durante el programa de YouTube de Adela Micha, el comediante de 42 años de edad Isaac Salame, habló sobre la razón por la que entró a la secta NXIVM.

De acuerdo con el comediante, antes de que formara parte del programa ‘Me Caigo de Risa’, estuvo alrededor de 5 años dentro de la ahora reconocida como secta.

Sin embargo, Isaac Salame se salió unos dos años antes de que se descubriera que NXIVM era una secta y no organización de desarrollo personal, como se vendía.

Isaac Salame en 'Me lo dijo Adela' (captura de pantalla / YouTube La Saga 'Me lo dijo Adela')

El día jueves 8 de diciembre, Isaac Salame asistió como invitado al programa de YouTube ‘Me lo dijo Adela’ de la periodista de 59 años de edad.

Y mientras hablaban de algunos proyectos de ‘Stand Up’, Isaac Salame fue cuestionado sobre la secta NXIVM acusada de los delitos de explotación sexual, trabajo esclavo y crimen organizado.

Esto debido a que antes de que se descubriera que NXIVM era una secta, el comediante se había unido a la supuesta organización e incluso intento volverse ‘coach’.

Por lo que en el programa, Adela Micha le preguntó sus motivos para acercarse a la entonces organización, lo cual Isaac Salame aseguró él realmente creía que tenía buenas intenciones.

Incluso aseguró que fue gracias a los cursos que tomó en NXIVM que logró volverse comediante y además conoció a varias personas que como él, querían “cambiar el mundo”

“Entré por unas razones, me quedé por otras y salí por otras. Entré porque si estás en búsqueda del abrazo que te faltó, de la situación de vida, yo trabajaba en algo que no me gustaba gracias a eso me empecé a decidir por la comedia”

Isaac Salame