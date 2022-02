Critican ‘Me caigo de risa’ por burlarse de la comunidad trans (VIDEO)

Internautas criticaron el programa de televisión ‘Me caigo de risa’ y a Faisy por burlarse de la comunidad trans.

Este lunes, se estrenó una nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ y vino acompañada de una polémica.

Fue en una sección llamada ‘Ni sí, ni no’, donde ocurrió el incidente, cuando Faisy hizo un chiste que no fue del agrado de la comunidad LGBT.

En el sketch, el comediante planteó que su compañera de ‘Me caigo de risa’, guardaba un ‘secreto’.

“Que Mariana Echeverría en realidad es hombre”, se escucha decir al actor Faisy en un video que está circulando por redes sociales.

“Me enteré por hay que tiene lo que tiene un hombre, que no tiene lo que tiene una mujer”, agregó en la escena de ‘Me caigo de risa’.

Tras estrenarse la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, algunos internautas explotaron en contra de Faisy por un chiste en el que señaló a Mariana Echeverría de ser trans.

La youtuber trans Ophelia Pastrana, fue una de las primeras en pronunciarse en contra del chiste de la serie.

“Me dicen de producción*** checa audífono *** Que solo existe UN chiste de la gente trans. Sí si, el mismo que usaban en 1986.”, escribió en Twitter.

La influencer acompañó su publicación con el fragmento del sketch de Faisy y dedicó un hilo en Twitter, al tema.

“Ya a esta altura ni pa’ qué quejarse de la transfobia o la violencia o que se están burlando desde su privilegio de una población altamente vulnerada, sino de que… jijo. Está bien de kínder el nivel de la comedia caray, pero bueno.

Acá me hago a un lado y me mantengo al tanto a que hagan su episodio de seguimiento pidiendo perdón, ese que hacen con alguna persona trans invitada que muy pacientemente les dice ‘porfa no usen su plataforma para fomentar la violencia’.Acá me siento. Relax”.

Ophelia Pastrana