Mariazel sale de ‘Me Caigo de Risa’. El anuncio, sin previo aviso, lo dio a conocer Faisy, conductor del programa, la noche del 31 de marzo.

A casi dos meses del regreso de ‘Me Caigo de Risa’ a la televisión, con su octava temporada, el programa ha dicho adiós a otra de sus integrantes más queridas.

¿Por qué se va Mariazel de ‘Me Caigo de Risa’?, ¿qué hará ahora que saldrá de la exitosa emisión?, ¿algún día volverá la actriz española?

Apenas iniciado el programa del jueves 31 de marzo, Faisy anunció la salida de Mariazel, quien ha estado en ‘Me Caigo de Risa’ desde su primera emisión:

Enseguida, Faisy bombardeó a Mariazel con preguntas sobre los planes que tiene ahora que ya no será parte de ‘Me Caigo de Risa’ y si tiene planes de regresar a la emisión en algún momento:

Con un gesto de tristeza en el rostro, Mariazel reconoció el parteaguas que ha sido en su vida ‘Me Caigo de Risa’, sin embargo, comentó que ahora probará suerte en otros proyectos:

“De verdad, yo siempre lo he dicho, para todos hay un antes y un después de ‘Me Caigo de Risa’, no sólo en lo personal, porque aquí hemos encontrado una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban, han llegado nuevas oportunidades y ahorita viene un proyecto por el cual estoy emocionada, me duele dejarlos pero yo siempre llevo muy en alto ‘Me Caigo de Risa’ y a mi familia disfuncional”

Mariazel