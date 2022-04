Mariana Echeverría responde a hater que atacó al programa ‘Me Caigo de Risa’ y se mostró muy orgullosa de ser parte de un programa que lleva diversión a los hogares de México.

‘Me Caigo de Risa’ se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión mexicana. Durante 8 temporadas la emisión se ha mantenido con grandes niveles de audiencia.

A lo largo de sus transmisiones, ‘Me Caigo de Risa’ también se ha despedido de parte de su familia disfuncional. En esta temporada Mariazel le dijo adiós a sus compañeros por un nuevo proyecto laboral.

Faisy le reclama a Galilea Montijo por no haber ido a su boda con Iratxe Beorlegui

A través de los años ‘Me Caigo de Risa’ se ha convertido en uno de los programas con más seguidores. En las redes sociales usuarios suelen apoyar al programa e incluso han pedido más temporadas.

Aunque también ha estado en medio de algunas controversias como cuando fue criticado por supuestamente burlarse de la comunidad trans.

Sin embargo no a todas las personas les gustan sus dinámicas y así lo demostró un usuario en Twitter, quien señaló que solo personas con pocos recursos podrían ver programas como ‘Me Caigo de Risa’.

“¿Quién en su sano juicio ve televisión abierta? Ya me acordé solo le gente menos recursos. Por eso programas como el de Albertano o Me Caigo de Risa”, escribió un usuario.

Quien salió en defensa del programa fue Mariana Echeverría quien de inmediato le respondió al hater señalando que las personas que ven ‘Me Caigo de Risa’ son personas que buscan divertirse.

En su cuenta de Twitter, Mariana Echeverría le señaló al usuario que se encontraba equivocado pues el objetico del programa es divertir a las familias.

Mariana Echeverría agradeció que ese usuario no sea de las personas que ven su programa pues aseguró que los seguidores de ‘Me Caigo de Risa’ son personas que tiran buena onda.

“Lo ve gente que tira buena onda porque así es un Me Caigo de Risa y no gente que tira hate como tú, así que agradezco que no seas nuestro público”

Mariana Echeverría