El actor Mauricio Ochmann habló sobre la denuncia de su vecina en Tepoztlán, Morelos, que lo acusa de despojo, asegurando que “va bien” la batalla legal que tienen.

Mauricio Ochmann de 48 años de edad, dijo desconocer de dónde nació la molestia de su vecina para acusarlo de despojo, “yo sé quién soy y la gente cercana sabe quién soy”.

Mauricio Ochmann habla de la denuncia por despojo que tiene en Tepoztlán

Se dio a conocer que una vecina de su casa en Tepoztlán de Mauricio Ochmann, llamada Ingrid Margarita, lo denunció por despojo, asegurando que el actor hizo modificaciones al inmueble y estas le afectaron.

Según la denuncia, la señora de la tercera edad dijo que Ochmann afectó su propiedad con las modificaciones de su casa, pues esto restringe la entrada.

Ante ello, Mauricio Ochmann dijo en entrevista con Ventaneando que el tema legal está siendo atendido, pero aseguró no se mete demasiado en ello, aunque sabe “va bien”.

El actor aseguró que los problemas legales “son un dolor de cabeza”, por lo que espera pronto termine el proceso.

Mauricio Ochmann rechaza haber amenazado a su vecina en Tepoztlán

Además de que la señora Ingrid Margarita lo acusó de despejo, dijo que habían existido amenazas, situación que Ochmann rechazó.

“Yo sé quién soy y la gente cercana sabe quién soy”. Mauricio Ochmann, actor.

Por otra parte, aseguró que se sorprendió cuando se enteró de la denuncia, porque consideraba que tenía contacto con la señora e incluso la conocía de forma cordial.

Asimismo, dijo que la venta de su casa en Amatlán de Quetzalcóatl en Tepoztlán, Morelos, fue de forma legal.