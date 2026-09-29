La serie documental de Netflix sobre Matthew Perry, llamada “The One About Matthew Perry” adelantó que tocará temas a profundidad del actor, como lo hizo para buscar superar sus adicciones.

En testimonios de familia y amigos, y frases que el propio Matthew Perry de 54 años de edad, mencionó, testificaron que el actor de Friends gastó 7 mdd intentando superar su alcoholismo.

Hermana de Matthew Perry revela que gastó 7 mdd intentando superar su adicción al alcohol

La inesperada muerte de Matthew Perry y la circunstancia en que sucedió, conmocionó a sus fans, porque él mismo habló de sus adicciones al alcohol y las drogas, lucha que tuvo por toda su vida.

En palabras del propio actor de comedia, aunque anhelada la fama pensando que así llenaría el vacío que tenía, reconoció que cuando la obtuvo “no arregló lo que tenía dentro”.

Fue así que en el tráiler de Netflix sobre la serie documental de Perry, su hermana Mía Perry Bowick, menciona que el actor siempre hacía referencia a ese vacío o a la soledad que sentía y no lograba llenar.

Mía también menciona en el adelanto mostrado sobre la serie documental de Netflix, que el actor se gastó 7 mdd, es decir, 125 millones 533 mil pesos, en la lucha de su adicción por el alcohol.

Sin embargo, se sabe que Matthew Perry también desarrolló otras adicciones a lo largo de su vida, como a los opioides y la cocaína.

El propio actor compartió haber tenido varias recaídas, pero también diversos periodos sin consumir ninguna sustancia.

“Se tomaba muy en serio su enfermedad” fue lo que Mía Perry Bowick testificó sobre su fallecido hermano.

¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry en Netflix?

La serie documental que contará a partir de testimonios cómo era la vida y convivencia de Matthew Perry, se estrena el 27 de octubre por Netflix.

La producción es dirigida por Mary Robertson, quien realizó Quiet on Set. Además cuenta con la participación de amigos de Friends, productores e incluso el fiscal E. Martin Estrada.

El fiscal formó parte esencial en la sentencia del fallecimiento del actor, pues tras darse a conocer la causa de muerte, ligo esto de forma penal acusando el abuso de confianza sobre Matthew Perry para suministrarle ketamina en dosis inadecuadas -teniendo conocimiento de sus adicciones- y así obtener dinero.