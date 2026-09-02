Matthew Perry, reconocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en Friends, tendrá un nuevo documental en Netflix que buscará mostrar una faceta más íntima del actor, quien murió en octubre de 2023 a los 54 años.

La producción llevará por título The One About Matthew Perry y estará dividida en tres partes, y de acuerdo con Netflix, se trata del primer documental exhaustivo sobre la vida de Matthew Perry que llegará a la plataforma el próximo 27 de octubre.

El documental de Matthew Perry tendrá testimonios y videos inéditos

La serie documental de Netflix estará dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y contará con testimonios nunca antes escuchados de Mia Perry Bowick, hermana de Matthew Perry, quien es psicoterapeuta, escritora y oradora.

Además, Netflix utilizará fotografías y videos inéditos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry, con los que buscará profundizar en quién era el actor lejos de su personaje de Chandler Bing.

“Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja”. Mia Perry Bowick, hermana de Matthew Perry

Monumento conmemorativo de Matthew Perry tras su muerte (Tamas Vasvari / EFE / EPA )

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, apenas un día después de cumplir 54 años, el actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

La autopsia determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, y su fallecimiento provocó una investigación que posteriormente derivó en cargos contra varias personas, incluidos médicos y su asistente personal, relacionados con la obtención y distribución de la sustancia.

Para Netflix, Matthew Perry logró convertir las inseguridades y ansiedades cotidianas de Chandler Bing en algunas de las frases más recordadas de la televisión, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de millones de espectadores.