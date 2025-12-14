¡Atención! Matilda El Musical revela su elenco en su totalidad, encabezado por Jaime Camil como la directora Tronchatoro.

La versión de Matilda El Musical llega a México bajo la producción de Alejandro Gou.

Este es el elenco de Matilda El Musical con Jaime Camil como Troncharo

A través de redes sociales, se confirmó que Jaime Camil dará vida a Tronchatoro en Matilda El Musical.

Además de Jaime Camil, el elenco que estará en Matilda El Musical es:

Ricardo Margaleff, de 48 años de edad, como el sr. Wormwood

Verónica Jaspeado, de 49 años de edad, como la sra. Wormwood

Gloria Aura, de 40 años de edad, (personaje por confirmar)

María Elisa Gallegos como la srita. Honey

Gicela Sehedi como la sra. Phelps

Matilda El Musical (@matildamusical_mx / Instagram )

El personaje de la historia de Roald Dahl tendrá ahora un nuevo giro con la actuación de Jaime Camil en el escenario.

Con libreto de Dennis Kelly y música de Tim Minchin, Matilda El Musical nos cuenta la historia de Matilda Wormwood, una niña muy inteligente que le encanta leer.

Matilda no es muy querida por sus padres. No obstante, un día descubre que tiene poderes telequinéticos, por lo que decide usarlos para el bien.

Jaime Camil (Instagram/@jaimecamil)

¿Cuándo se estrena Matilda El Musical? Esta es su fecha

La temporada de Matilda El Musical comienza el próximo viernes 13 de marzo 2026 en el Centro Cultural Teatro 1.

Los boletos se podrán conseguir a través de Ticketmaster en preventa del 15 al 18 de diciembre 2025, a partir de las 11 de la mañana.