Jaime Camil -de 52 años de edad- protagoniza Matilda: El Musical y así luce caracterizado como Tronchatoro.
Matilda: El Musical ha acusado gran expectativa a unos meses de su estreno en el Centro Cultural Teatro 1.
Así luce Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda: El Musical
Matilda: El Musical dio a conocer su elenco a finales de 2025, el cual está integrado por:
- Tronchatoro: Jaime Camil
- Maestra miel: María Elisa Gallegos y Gloria Aurea
- Sr. Wormwood: Ricardo Magaleff
- Sra. Wormwood: Verónica Jaspeado
- Sra. Phelps: Gicela Sehedi
Los promocionales de Matilda: El Musical ya mostraron cómo luce Jaime Camil caracterizado como Agatha Tronchatoro.
Jaime Camil aparece totalmente modificado con ojeras y una peluca alta peinada en un moño y con canas.
Mientras que su vestuario consiste en una camisa blanca con corbata, un vestido con hombreras y una faja de cuero.
Tres niñas darán vida a Matilda, entre ellas la hija del productor de la obra, Alejandro Gou.
¿Cuándo se estrena Matilda: El Musical? estos son los precios de los boletos
Matilda: El Musical se presentará por 13 semanas en el Centro Cultura Teatro 1:
- Fecha de estreno: 13 de marzo
- Funciones: viernes, sábados y domingos
Estos son los precios de los boletos para Matilda: el musical, disponibles en Ticketmaster:
- Mezzanne 2: mil 380 pesos
- Mezzanne 1: mil 798 pesos
- M3: mil 003 pesos
- Preferente 2: mil 860 pesos
- Preferente 1: 2 mil 170 pesos
- Orquesta 2: 2 mil 356 pesos
- Orquesta 1: 2 mil 728 pesos
- VIP 2: 3 mil 100 pesos
- VIP 1: 3 mil 348 pesos
- VIP Oro: 3 mil 596 pesos
- Banamex: 3 mil 968 pesos
El Centro Cultural Teatro 1 se ubica sobre avenida Chapultepec y avenida Cuauhtémoc, esquina con Puebla en la colonia Roma.