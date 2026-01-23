Jaime Camil -de 52 años de edad- protagoniza Matilda: El Musical y así luce caracterizado como Tronchatoro.

Matilda: El Musical ha acusado gran expectativa a unos meses de su estreno en el Centro Cultural Teatro 1.

Así luce Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda: El Musical

Matilda: El Musical dio a conocer su elenco a finales de 2025, el cual está integrado por:

Tronchatoro: Jaime Camil

Maestra miel: María Elisa Gallegos y Gloria Aurea

Sr. Wormwood: Ricardo Magaleff

Sra. Wormwood: Verónica Jaspeado

Sra. Phelps: Gicela Sehedi

Así luce Jaime Camil en Matilda: El Musical (Instagram/@matildamusical_mx)

Los promocionales de Matilda: El Musical ya mostraron cómo luce Jaime Camil caracterizado como Agatha Tronchatoro.

Jaime Camil aparece totalmente modificado con ojeras y una peluca alta peinada en un moño y con canas.

Mientras que su vestuario consiste en una camisa blanca con corbata, un vestido con hombreras y una faja de cuero.

Tres niñas darán vida a Matilda, entre ellas la hija del productor de la obra, Alejandro Gou.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

¿Cuándo se estrena Matilda: El Musical? estos son los precios de los boletos

Matilda: El Musical se presentará por 13 semanas en el Centro Cultura Teatro 1:

Fecha de estreno: 13 de marzo

Funciones: viernes, sábados y domingos

Estos son los precios de los boletos para Matilda: el musical, disponibles en Ticketmaster:

Mezzanne 2: mil 380 pesos

Mezzanne 1: mil 798 pesos

M3: mil 003 pesos

Preferente 2: mil 860 pesos

Preferente 1: 2 mil 170 pesos

Orquesta 2: 2 mil 356 pesos

Orquesta 1: 2 mil 728 pesos

VIP 2: 3 mil 100 pesos

VIP 1: 3 mil 348 pesos

VIP Oro: 3 mil 596 pesos

Banamex: 3 mil 968 pesos

El Centro Cultural Teatro 1 se ubica sobre avenida Chapultepec y avenida Cuauhtémoc, esquina con Puebla en la colonia Roma.