Maryfer Centeno ya vio que la insistencia de Adela Micha de seguir hablando de ella, solo le dice que está enamorada de ella porque no la termina de superar.

La grafóloga y analista de lenguaje corporal de internet, Maryfer Centeno -de 34 años de edad-, ya no quiere saber nada de Adela Micha, pero asegura que la periodista sigue sin superarla.

Recordemos que hace un año, Maryfer Centeno tuvo un enfrentamiento con Niurka -de 56 años de edad-, en el medio de comunicación La Saga, fundado por Adela Micha.

El paso de los días hizo que la grafóloga no regresara al espacio que Adela Micha -de 60 años de edad- le dio. Esto por el trato que recibió.

Y es que a pesar de que Maryfer Centeno y Adela Micha rompieron toda comunicación, la grafóloga ve que la periodista está expresando que tiene un crush con ella, porque no la deja de mencionar.

Maryfer Centeno se entera cada que Adela Micha la menciona en su programa de La Saga, porque sus fans la etiquetan. Situación que la ha llevado a deducir “se enamoró de mí”.

Aunque Maryfer Centeno y Adela Micha no terminaron bien por el pleito que se armó en La Saga con Niurka, los fans de la grafóloga le dicen que la periodista siempre la menciona.

Y es que la propia Maryfer Centeno respondió a Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- con que ya se había enterado, que Adela Micha la volvió a mencionar en La Saga.

Esto llevó a que en el programa de YouTube de Infante, Mary Centeno dijera que está clarísimo que Adela Micha “no me supera”.

Por otra parte, explicó que para ella el hecho de que Adela Micha no deje de hablar de ella a pesar de cómo terminaron en La Saga solo le suena a que “se enamoró de mí”.

Según sus argumentos, ni los pretendientes que antes tenía, mostraban tanto interés como Adela Micha cuando la menciona.

“No me supera, te juro que ni mis expretendientes hacían tanto tango, es que tanto show no es normal, probablemente se enamoró de mí, soy su crush, alguna cosa muy extraña, que no es normal”.

Maryfer Centeno, grafóloga.