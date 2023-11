Maryfer Centeno desenmascara a Adela Micha; la tacha de “manipuladora” y la acusa de deberle dinero.

En enero, Maryfer Centeno -de 33 años de edad- renunció a La Saga, tras una pelea en vivo con Niurka y por el escaso apoyo de Adela Micha.

A casi un año de este pelito, Maryfer Centeno revivió la polémica y se quejó de la forma de actuar de Adela Micha.

Maryfer Centeno sostiene que no es autoridad moral y no juzga cuando analiza el lenguaje corporal

Adela Micha es dueña de La Saga y tiene varios programas en su canal de YouTube, en uno de ellos participaba Maryfer Centeno.

Tras la pelea de la grafóloga con Niurka, Adela Micha no quiso intervenir y ni siquiera defendió a su colaboradora.

Esto molestó a Maryfer Centeno, quien no dudó en arremeter contra Adela Micha durante una conferencia de prensa.

La relación laboral de Maryfer Centeno y Adela Micha -de 60 años de edad- no concluyó en los mejores términos, pues ni si quiera le pagó a la grafóloga.

Incluso Maryfer Centeno tachó de poco sorora a Adela Micha, pues no le mostró apoyo tras el ataque verbal de Niurka.

Maryfer Centeno aseguró que Adela Micha sabe manejar a las personas y cuando habló por última vez con ella, no fue nada amable y le dio la razón a Niurka.

Pero los malos tratos no terminaron con los insultos de Niurka, pues Adela Micha también fue dura con Maryfer Centeno.

Adela Micha no le pagaba a Maryfer Centeno por sus intervenciones en La Saga y hasta reveló que la conductora le debe al SAT.

“Es verdad que no me pagaba, pero deja que no me pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado”

Maryfer Centeno