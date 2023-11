Maryfer Centeno cree que triunfó la verdad luego de que revivió su pleito con Adela Micha, ¿pero será que ya la perdonó?

Fue en enero de este año que Maryfer Centeno decidió renunciar a La Saga luego del pleito que vivió en pleno programa en vivo con Niurka, de 55 años de edad.

A unas semanas de finalizar el año, Maryfer Centeno -de 33 años de edad- revivió su polémica con Adela Micha e incluso la acusó de no solo deberle a ella sino también al SAT.

Tras las acusaciones de Maryfer Centeno, Adela Micha -de 60 años de edad- le respondió y aseguró que la grafóloga se fue sin decirle nada a ella.

Pese a las declaraciones de Adela Micha, Maryfer Centeno reveló que para ella la verdad triunfó pues ella respondió sin ninguna clase de titubeos.

Maryfer Centeno dejó en claro que ella ya dejó este episodio atrás y seguirá trabajando pues esta clase de peleas solo la fortalecen.

A casi 10 meses de haber renunciado a La Saga, Maryfer Centeno revivió su polémica con Adela Micha al revelar que no le había pagado e incluso insinúo que le debía al SAT.

Por su parte Adela Micha confirmó que Maryfer Centeno no recibió un peso cuando trabajó con ella, porque había un acuerdo en el que se daría más exposición en su programa.

Ante las acusaciones de deberle al SAT, Adela Micha se mostró sorprendida de que Maryfer Centeno tuviera estos datos, pues se trataba de información confidencial.

Luego de las declaraciones de Adela Micha, Maryfer Centeno decidió responderle y aseguró que para ella había triunfado la verdad.

En su programa ‘Grafos y Gestos’, Maryfer Centeno aseguró que se encontraba muy feliz ya que triunfó la transparencia y se pudo conocer la verdad.

Maryfer Centeno aseguró que ella en ningún momento titubeo ni se puso nerviosa, ya que sus declaraciones salieron de su corazón.

“No hubo un titubeo de mi parte, no me rasque, no me puse nerviosa, lo que dije salió del corazón”

Maryfer Centeno