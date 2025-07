Marlon Colmenarez asegura que Wendy Guevara le regaló una camioneta hace dos años y hoy lo acusa de habérsela robado porque está “dolida”.

A través de un video, Marlon Colmenarez -de 28 años de edad- acusó a Wendy Guevara de quererlo dañar y por eso sacó a relucir lo de la camioneta.

Sin miedo a la demanda a la que se podría enfrentar, Marlon Colmenarez le pidió a Wendy Guevara -de 31 años de edad- que ya lo “supere” y no use su poder para tratar de lastimarlo.

Marlon Colmenarez aclara que Wendy Guevara le regaló la camioneta, pero hoy lo acusa de robo

Luego de que Wendy Guevara aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias en contra de la persona que le robó una camioneta y que incluso falsificó su firma, Marlon Colmenarez salió a defenderse.

Y es que aunque Wendy Guevara no mencionó su nombre, Marlon Colmenarez aseguró que empezó a recibir mensajes de odio por lo que había preferido aclarar la situación.

A través de un video, Marlon Colmenarez señaló que hace dos años Wendy Guevara le había regalado la camioneta que hoy acusa que le robó.

Marlon Colmenarez destacó que Wendy Guevara le regaló una camioneta con valor de un millón de pesos.

“Hasta lloré de la emoción, yo vengo de abajo, pero me la regaló, nadie la obligó solamente me la quiso regalar y ya” Marlon Colmenarez

Aunque la factura estaba a nombre de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez señaló que la influencer firmó un documento donde le cedía a él los derechos del vehículo.

“De hecho, la factura de la camioneta estaba a nombre de Wendy, pero ella misma atrás la endosa a mi nombre, pone ‘cedo los derechos a tal’ y ella firma en el mismo concesionario el día de la compra” Marlon Colmenarez

En ese sentido, Marlon Colmenarez señaló que Wendy Guevara firmó mal y no lo hizo como en su INE, aunque en ese momento no le dio importancia.

“La primera que firmó mal fue ella. Ella firmó, pero no firmó como en el INE. Hace un mes, quiero mejorar de carro y voy al mismo concesionario y la voy a vender para comprarme otra, con la mente de que es mía” Marlon Colmenarez

Durante este tiempo Marlon Colmenarez se dedicó a pagar el seguro y la tenencia de la camioneta pues ya era de él.

Marlon Colmenarez aseguró que ahora buscaba vender la camioneta porque quería comprarse una mejor, pero los del concesionario le avisaron a Wendy Guevara.

“La voy a vender para comprarme otra, o sea, yo voy a dar la camioneta e iba a dar 200 mil pesos más para comprarme otra, no es que la estoy vendiendo porque me estoy muriendo de hambre ni nada por el estilo” Marlon Colmenarez

De acuerdo con Marlon Colmenarez, él no falsificó ningún papel y fueron los mismos del concesionario que habían hecho una “carta responsiva” para poderse quedar con la camioneta.

“Una persona, que no sé si decir nombres todavía, fue quien escribió ‘Wendy le vendió a Marlon esta camioneta’. El que hizo la carta responsiva fue alguien de allá dentro. Fui a venderla para comprarme algo mejor” Marlon Colmenarez

Sin embargo, una persona del concesionario le llamó a Wendy Guevara e incluso en Ford le detuvieron la camioneta a Marlon Colmenarez, algo que señaló que no podían hacer.

“La llaman a ella de adentro y le dijeron que fui a falsificar su firma” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez aseguró que jamás falsificó la firma de Wendy Guevara y sabe que para comprobarlo hay pruebas grafológicas.

De acuerdo con Marlon Colmenarez, Wendy Guevara está usando su poder para dañarlo.

Marlon Colmenarez asegura que Wendy Guevara está “dolida” y por eso lo está acusando

Pese a las declaraciones de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez aseguró que no le ha llegado ninguna demanda y dejó en claro que ya se está asesorando legalmente.

“Yo estoy esperando la demanda. Solamente ha estado amenazando y amenazando. No han hecho nada. No sé si está buscando la forma de hacerme una trampa. Ella va al concesionario y dice: ‘yo nunca le vendí nada. Yo nunca le regalé nada’. La camioneta tiene un mes retenida en la Ford y ella está metiendo presión. Ojalá las leyes del país funcionen y muestren que soy inocente” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez acusó que Wendy Guevara está haciendo todo esto porque se encuentra dolida ya que le dejó de hablar.

“Ella me la regaló, no le afecta en nada si la quiero vender. Le afecta porque está dolida porque le dejé de hablar y más nunca le quise hablar ni volver a verla (...) Si yo no hubiera tomado la decisión de dejarle de hablar no tendría una camioneta, tendría cinco porque ella me quería dar todo” Marlon Colmenarez

En su video, Marlon Colmenarez reconoció que nunca pagó nada porque Wendy Guevara no quería que trabajara ya que ella le daba todo.

Marlon Colmenarez confesó que su vida llegó a correr peligro cuando se encontraba con Wendy Guevara.

“Quisieron matarme por ella, para que lo sepan” Marlon Colmenarez

Durante su intervención, Marlon Colmenarez señaló que Wendy Guevara gasta miles de pesos en “hombres y fiestas”.

“Se la pasa manteniendo hombres, sigue yendo a lugares de strippers y gasta cuentas de 50 mil o 100 mil pesos, es su problema, yo lo sé, pero entonces por qué dice ‘¿Por qué él no puso ni un refresco en cuatro años?’, pero la señora no me dejaba ni trabajar, ella decía ‘¿para que vas a trabajar bebé?, yo te doy todo, yo te apoyo en tu carrera artística’, y ahora se burla de que yo me creo artista” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez le pidió a Wendy Guevara que ya lo superé porque la camioneta fue un regalo y que ahora solo busca dañarlo porque es “una mala persona”.

Incluso Marlon Colmenarez destacó que su familia se ha preocupado luego de todos los mensajes que le han mandado y todo por culpa de Wendy Guevara.

“La camioneta me la regalaste. Si tú quieres gastar un millón de pesos regalando algo a alguien, después no se la puedes estar quitando, no le puede estar molestando. Ya lo que se dio se dio, ya lo sí lo regalaste lo regalaste. Las cosas que se regalan no se quitan ni se sacan (…) si según lo hiciste de corazón ya supéralo, olvídalo, ya pasó. Se la pasa manteniendo hombres” Marlon Colmenarez

En su video, Marlon Colmenarez dejó en claro que nunca fue pareja de Wendy Guevara.

“Nunca tuve relaciones íntimas contigo, nunca fui tu pareja, Wendy quiso regalarme todo por voluntad propia” Marlon Colmenarez

Evelyn La Mamita Hernández no baja de chichifo a Marlon Colmenarez tras polémica con camioneta

Aunque Wendy Guevara no le ha respondido a Marlon Colmenarez, la que si lo hizo fue Evelyn La Mamita Hernández.

Y es que a través de una transmisión en vivo, Evelyn La Mamita Hernández arremetió en contra de Marlon Colmenarez y de chichifo no lo bajó.

“Imagínense el grado de chichifo, de sin vergüenza, rata es para decir que es un logro” Evelyn La Mamita Hernández

Evelyn La Mamita Hernández señaló que Marlon Colmenarez debería de aceptar todas las estafas que le hizo a Wendy Guevara.

Incluso Evelyn La Mamita Hernández insinuó que Marlon Colmenarez si tuvo relaciones con Wendy Guevara y por eso fue la camioneta.

Ya que ella tiene más años de amistad con Wendy Guevara y jamás le ha regalado nada.

Evelyn La Mamita Hernández señaló que Wendy Guevara pagó para que su papá viniera a México, también para que se volviera a ver con su mamá.

En su video, Evelyn La Mamita Hernández señaló que Marlon Colmenarez se quiso pasar de listo y ahora debe de aguantar pues ahora se hace la víctima tras la estafa que hizo.