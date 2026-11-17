La reconocida actriz mexicana Marlene Favela recurrió a sus redes sociales para solicitar urgentemente el apoyo de la ciudadanía tras extraviar su cartera.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la tienda Sam’s Club ubicada en San Juan del Río, Querétaro, donde la intérprete presume que perdió su cartera junto con sus identificaciones oficiales y plásticos bancarios.

“Pido de corazón su ayuda. Perdí mi cartera en Sam’s Club de San Juan del Río, Querétaro, o en su estacionamiento. Dentro llevaba todos mis documentos oficiales, Y tarjetas que no podrán hacer uso de ellas y que son muy importantes para mí” Marlene Favela

A través de un mensaje difundido en la plataforma X, Marlene Favela aclaró que no le importa perder el dinero en efectivo que llevaba consigo, pues su única prioridad es recuperar sus documentos indispensables.

Marlene Favela solicita ayuda para recuperar sus documentos tras perder su cartera en Querétaro

Marlene Favela extravió su cartera en San Juan del Río, Querétaro, ya sea dentro de la tienda Sam’s Club o en el estacionamiento del establecimiento.

Marlene Favela pierde su cartera en Sam’s Club de San Juan del Río y pide ayuda (@marlenefavela_ / X )

Dentro de la cartera llevaba sus documentos oficiales, identificaciones y tarjetas personales, los cuales considera indispensables.

Es por ello por lo que Marlene Favela recurrió a su cuenta oficial de X para pedir ayuda a sus seguidores y solicitar que difundieran su mensaje para dar con el paradero de sus pertenencias.

En su mensaje, aclaró que no le importa el dinero en efectivo que contenía la cartera y que quien la encuentre puede conservarlo, ya que su único interés es recuperar sus identificaciones y papeles.

“No me interesa recuperar el dinero, solamente mis documentos. Si alguien la encontró, le agradecería infinitamente me contactara por este medio RT” Marlene Favela

Hasta el momento no se ha confirmado si logró ponerse en contacto con alguien o recuperar sus documentos.

Mensaje de Marlene Favela se viraliza en las redes sociales

El mensaje de Marlene Favela de inmediato se viralizó en las redes sociales generando múltiples respuestas de sus seguidores.

La mayoría de sus seguidores le deseaban a Marlene Favela que pronto pudiera recuperar sus documentos e incluso le sugerían acudir al servicio al cliente y es que ahí suelen llevar los objetos que se encuentran los trabajadores.

Marlene Favela (Instagram | @marlene)

Sin embargo, otros usuarios se vieron menos optimistas y le recomendaron cancelar sus tarjetas y volver a solicitar los documentos extraviados.

Algunos más decidieron bromear con la situación de Marlene Favela, recordando que la mayoría de estos casos las pertenencias ya no se recuperan.