Maripily Rivera -de 46 años de edad- ya dejó claro su desagrado por La Bebeshita en La Casa de los Famosos 2024 y protagonizaron una pelea llena de insultos.

Desde la semana pasada, Maripily Rivera le declaró “la guerra” a Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, de 33 años de edad.

En su primer desencuentro, Maripily Rivera señaló a La Bebeshita de no colaborar en la limpieza de la casa y la llamó “sucia” frente a todos en La Casa de los Famosos 2024.

La Bebeshita y Maripily Rivera ya no se soportan dentro de La Casa de los Famosos 2024, así lo manifestaron en el posicionamiento.

Una de las actividades más controvertidas de La Casa de los Famosos 2024, es cuando los habitantes se posicionan detrás de los nominados.

Los huéspedes de La Casa de los Famosos 2024, se colocan frente a los nominados y les dicen las razones por las que los quieren fuera del reality.

Fue en esta actividad donde Maripily Rivera aprovechó para despotricar contra La Bebeshita, quien no se quedó callada.

Maripily Rivera reclamó a La Bebeshita por burlarse de ella constantemente y hasta de hacerle brujería.

La modelo puertorriqueña acusó a La Bebeshita de robar artículos de su cuarto, para llamar la atención y exigir que le regresaran la supuesta brujería.

Incluso, Maripily Rivera aseguró que La Bebeshita debe salir del reality show porque sus arranques y cambios de humor son de “esquizofrénica” por lo que cree no debería estar ahí.

Maripily Rivera fue contundente al decir que La Bebeshita es esquizofrénica y ella le respondió pasiva agresiva.

La Bebeshita expresó que llamarla señora no es un insulto y si Maripily Rivera lo considera así, no era su problema.

También, La Bebeshita acusó al cuarto Tierra de robar su muñeca de brujería y aseguró que todo era un juego, pues ella no cree en eso.

“Tomaron algo que no es suyo, y cuando toman algo que no es suyo, yo se los pedí. Se hicieron mensos, entonces yo tuve que recurrir a otra cosas, secuestro a las gallinas”

La Bebeshita -supuestamente- rompió en llanto al contar que se ofendió cuando Maripily Rivera se burló de su cuerpo.

“A mí me ofende que tú te hayas burlado de mi cuerpo, que me hayas dicho que soy una gorda con nalgas de cerdo (...) yo he sufrido muchísimo de bullying, yo jamás me he burlado de mí”

La Bebeshita