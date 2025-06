¿Mario Bezares -de 66 años de edad- hace tremendo berrinche en Hoy soy el chef? El famoso explota en contra de la jueza Teresa Rodríguez por las duras críticas a sus galletas quemadas.

A penas es la segunda semana de Hoy soy el chef y empiezan las inconformidades entre los participantes por las críticas que reciben.

Así lo demostró Mario Bezares, quien se pronunció en contra de la jueza Teresa Rodríguez pues considera que lo “odia” y no ha sido parcial con sus críticas.

Mario Bezares y Arath de la Torre -de 50 años de edad- fueron una de las parejas que abrieron la segunda semana de Hoy soy el chef, pero lo hicieron con gran polémica.

Y es que luego de las criticas que recibió, Mario Bezares no dudo en arremeter en contra de la jueza Teresa Rodríguez pues considera injusta la manera en la que ha criticado sus platillos.

Mario Bezares cree que la jueza Teresa Rodríguez lo “odia” y no es imparcial al momento de ejercer sus comentarios.

Sin importarle que se encontraban las cámaras, Mario Bezares realizó tremendo berrinche luego de que la jueza Teresa Rodríguez consideró que sus galletas se encontraban quemadas y no tenían buen sabor.

Mario Bezares no se tomó a bien estos comentarios, pues aseguró que no era verdad y que la jueza Teresa Rodríguez en realidad tenía algo contra él.

“¡No es cierto! No estaban quemadas las galletas, estaban un poco pasaditas. Es que me odia y me tiene mala voluntad. No volteó las galletas de Paul ni del Negro y dijo el dorado”

Mario Bezares