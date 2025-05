Mario Bezares lo confirma: Arath De la Torre se va de la puesta en escena “Señora Presidenta”.

Por lo que será él, Mario Bezares -de 66 años de edad-, quien tome el papel de Arath De la Torre; sí, será “la nueva Señora Presidenta”.

Mario Bezares es “la nueva Señora Presidenta”

En un breve encuentro con la prensa, Mario Bezares se dijo contento por ser “la nueva Señora Presidenta” ahora que Arath De la Torre se ha bajado temporalmente del proyecto.

“Voy a suplir a mi queridísimo brother, Arath”, dijo Mario Bezares e incluso mostró el libreto de la obra Señora Presidenta.

Así como indicó estar ensayando el guion e incluso estar practicando su caminar en tacones ya que se apoderará del protagónico el próximo 13 de junio.

Su esposa, Brenda Bezares -de 57 años de edad- es quien le está ayudando a maquillarse y a lucir como una señora.

Para evitar chismes, Mario Bezares explicó que Arath De la Torre -de 50 años de edad- se va a "Spamalot" por orden del productor de teatro Alejandro Gou.

Por lo que no hay problemas dentro de Señora Presidenta así como tampoco Mario Bezares tiene intenciones de competir con Arath De la Torre.

Consciente de que habrá comparaciones y todo tipo de opiniones, el ganador de La Casa de los Famosos México 2024, recuerda que ambos tienen su propio estilo de hacer comedia.

Él hará suya a la Señora Presidenta esperando que su interpretación sea del agrado del público.

"Cada quien tiene su estilo, tiene su comedia y su forma de dar el humor, y yo voy hacer mi Señora Presidenta de acuerdo a lo que yo siento que es la Señora Presidenta. No es ninguna competencia ni es ninguna marca decir: ‘Yo soy mejor’. No, no para nada. Arath es un estupendo actor de comedia, él es la Señora Presidenta y yo voy hacer mi Señora Presidenta"

