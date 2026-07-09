Marimar Vega se defiende de las críticas tras dar su opinión sobre el Mundial 2026.

La actriz es fanática del fútbol y compartió su postura sobre los recientes acontecimientos del Mundial 2026, lo cual generó una ola de malos comentarios contra ella.

Ante esta situación, Marimar Vega compartió un video para defender su opinión y enfrentar a quienes la insultan.

Marimar Vega se defiende de las críticas por sus comentarios del Mundial 2026

Marimar Vega expresó su desacuerdo con que la FIFA anulara un gol en el Argentina vs Egipto, lo cual generó que varias personas arremetieran contra ella en redes sociales.

La actriz se defendió y expresó que es fan del fútbol desde pequeña, por lo que tiene un amplio conocimiento para crearse un criterio sobre el Mundial 2026 y ser una figura pública no va a evitar que externe su opinión.

“Yo no le falto el respeto a nadie opinando de fútbol. Para todos los machitos o racistas que porque soy mujer o soy mexicana no puedo opinar, sí, a mí me ha gustado el fútbol desde hace años” Marimar Vega

¡Marimar Vega se DEFIENDE de los haters por dar su opinión sobre FÚTBOL! ⚽ Asegura que lleva años viendo el deporte y tiene el derecho de hablar sobre esto #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/I0txD1tVsX — De Primera Mano (@deprimeramano) July 8, 2026

Asimismo, la actriz mencionó que Ecuador había sido un mal perdedor, luego de que México los derrotara y eliminara del Mundial 2026.

Marimar Vega aclaró que ella siempre se ha expresado con respeto al dar su opinión sobre el Mundial 2026 y jamás ha hablado mal de Ecuador, por lo que no entiende la molestia de los ecuatorianos al dar su opinión.

“Me parece que son pésimos perdedores”, mencionó Marimar Vega sobre Ecuador.

“Yo sí creo que ecuador fue un muy mal perdedor (…) porque siempre he hablado del partido. No he hablado de los ecuatorianos, ni he insultado a su país, entonces yo no voy aceptar que insulten a mi país” Marimar Vega

Marimar Vega cree que hubo trampa en el partido de Egipto vs Argentina

El video de Marimar Vega continuó y defendió su opinión sobre el partido de Egipto vs Argentina, donde se anuló un gol del equipo egipcio.

“El de Argentina, sí me parece que hubo trampa y no es contra Argentina, yo tengo muchísimas amigas que son argentinas” Marimar Vega

Marimar Vega reveló que tras expresar que no le parecía que se tuviera que anular el gol de Egipto, comenzó a recibir una ola de hate en redes sociales.

La actriz cerró su video mencionando que el Mundial 2026 es solo un juego, por lo que no entiende por qué las faltas de respeto se están saliendo de control en redes sociales.