En un polémico audio que se filtró, Mariela Sánchez -de 42 años de edad- aseguró que Cristian Castro “la odiaba”.

Este audio formaría parte de las declaraciones que Mariela Sánchez hizo publicas mientras estaba separada de Cristian Castro, de 49 años de edad.

Y es que luego de que Mariela Sánchez y Cristian Castro retomaran su noviazgo, la argentina se disculpó de manera pública por todo lo que dijo y escribió sobre el cantante.

Mariela Sánchez aseguró que Cristian Castro “la odiaba”

En Ventaneando compartieron un polémico audio filtrado en el que Mariela Sánchez aseguró que Cristian Castro “la odiaba”.

De acuerdo con el audio, el desprecio del cantante hacia Mariela Sánchez se debía a que ella tenía contactos y podía salir con cualquier persona del mundo del espectáculo.

Cristian Castro y Mariela Sánchez (Agencia México)

“Yo creo que Cristian me odia, me detesta, me aborrece porque tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente”, se escucha decir a Mariela Sánchez.

Por lo que a diferencia de otras mujeres con las que ha salido Cristian Castro, ella no se dejaba impresionar por su fama o dinero.

En estos mismos audios fue que Mariela Sánchez llamó “sucio y feo” al cantante con el que salió poco menos de un mes y con quien ya regresó.

Pues cabe recordar, el pasado 12 de mayo, Cristian Castro anunció en su cuenta de Instagram que no “perdería más” a la argentina sin la cual sintió su vida vacía.

Mariela Sánchez se disculpó por lo que dijo de Cristian Castro

Luego de que Mariela Sánchez y Cristian Castro retomaran su relación, la empresaria se disculpó de manera pública por los mensajes y audios que compartió a los medios de comunicación.

A través de su cuenta en Instagram, Mariela Sánchez señaló que estos habían sido un error que cometió durante su ruptura de casi tres meses con Cristian Castro.

Por lo que ahora, Mariela Sánchez lamentó haberse prestado “a un juego de redes sociales” en el que habló desde su “enojo y su despecho” de Cristian Castro.