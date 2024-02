Cristian Castro -de 49 años de edad- tiene una vida caótica y su reciente escándalo con Mariela Sánchez le revivió una foto en tanga.

El intenso amor que Cristian Castro juraba a Mariela Sánchez duró 40 días y a finales de febrero terminaron en medio de rumores.

Ahora, usuarios de redes sociales recordaron cuando Cristian Castro se fotografió en tanga y la imagen volvió a causar burlas.

¿Cristian Castro celoso? Mariela Sánchez no habría sido la única afectada por esta conducta

Cristian Castro se volvió tendencia por su ruptura con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- y las burlas no se hicieron esperar en redes sociales.

Fue así como algunos cirbernautas recordaron la ocasión que Cristian Castro se fotografió con una masajista y en tanga.

La foto fue tomada en 2014 y Cristian Castro aparece abrazando a su masajista, pero llamó la atención que usaba una tanga de “hilo dental”.

Fue el propio Cristian Castro quien compartió la foto, pues halagó el trabajo de la masajista y contó que había sido ella quien le había colocado el “saiote”.

‘’Antes que nada quiero decir que me quiero casar con esta chica porque hace unos masajes increíbles. Se me hizo muy simpático que me pusieron un saiote. Son desechables, ¿viste?’'

Escribió Cristian Castro en su foto en tanga