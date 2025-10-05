Valentina Gilabert y su familia están sufriendo una ola de acoso y amenazas en redes sociales que adjudican a Marianne Gonzaga.

Este acoso se da a pesar de que existe un acuerdo por el que Valentina Gilalbert dio su perdón a Marianne Gonzaga a pesar de haberla querido matar con 14 puñaladas.

“La persona que me intentó quitar la vida me está difamando”, ha denunciado Valentina Gilalbert en redes sociales, pero ante ello ¿Marianne Gonzaga podría regresar a la cárcel?

Valentina Gilalbert tendría en sus manos que Marianne Gonzaga pueda retornar a la cárcel

La abogada Marcela Torres dijo que “Valentina puede ir a con un juez de ejecución de pena para que revise la medida sancionadora” a fin de que revise que esté cumpliendo el trato y revisar si está detrás de las amenazas.

Marianne Gonzaga obtuvo el beneficio de libertad asistida por dos años ocho meses en parte por ser menor de edad cuando cometió el intento de feminicidio.

La abogada recordó que las amenazas son un delito y que las personas que también las hacen en nombre de Marianne Gonzaga tienen que enfrentar las consecuencias, entre ellas una actriz de La Rosa de Guadalupe, Dasha Santoyo.

La abogada Marcela Torres dijo que no se debe juzgar a una persona por sus asuntos personales, pues las seguidoras de Marianne Gonzaga argumentan supuesto adulterio, sino por los delitos en referencia las 14 puñaladas que recibió.

Cabe recordar que en medio de todo esto está José Said, pareja de Valentina Gilalbert y papá del hijo de Marianne Gonzaga.

Papá de Valentina Gilalbert confirma ola de amenazas en contra de su familia

El papá de Valentina Gilalbert dijo que es un buen joven y a la vez comentó que a él, la mamá y su otra hija han llegado las amenazas de Marianne Gonzaga y sus seguidoras.

Ernesto Gilalbert dijo que el asunto es preocupante y que están revisando acciones legales respecto al cumplimiento del acuerdo y con Policía de Investigación.