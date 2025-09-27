Soriana niega tener alguna colaboración comercial con Marianne Gonzaga, luego de que la influencer compartió un video en la cadena de supermercados.

Sin embargo, Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- ya le contestó a Soriana y aseguró que si la habían buscado para hacer una colaboración y ahora se quieren deslindar.

Soriana niega que tenga una colaboración comercial con Marianne Gonzaga

El nombre de Marianne Gonzaga se convirtió en tendencia luego de que compartió un video en el que aparece realizando compras en una de las tiendas de Soriana como si fuera una embajadora de la marca.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc / Instagram)

Este video de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que Soriana negó tener una colaboración comercial con Marianne Gonzaga.

A través de un comunicado la cadena de supermercados Soriana señaló que el hecho de que Marianne Gonzaga haya utilizado su marca fue sin autorización.

“Queremos aclarar de manera transparente que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona, y que cualquier uso de nuestra marca en sus publicaciones es unilateral y sin autorización” Soriana

Soriana aseguró que no discriminan a nadie y las personas y comunidades pueden compartir su experiencia con la tienda.

Pero puntualizó que sus embajadores oficiales son comunicados a través de la marca.

Soriana recalcó que tienen un compromiso con ofrecer experiencias de compra positivas, inclusivas y transparentes.

Marianne Gonzaga asegura que si fue buscada por Soriana para hacer una campaña

Tras el comunicado de Soriana, Marianne Gonzaga utilizó sus Instagram Stories para desmentir a la cadena de supermercados.

Marianne Gonzaga mostró una conversación por WhatsApp con supuestamente una persona que se presentó como colaborador de una agencia de marketing.

Esta persona le habría señalado que gestionaba una campaña para la nueva tienda de Soriana en Cancún.

En esta conversación le propuso grabar un Reel para Instagram donde mostrara la variedad de productos de Soriana y le aseguró que tendría acceso a la tienda.

Incluso esta persona le habría mencionado que tendría un pago en pesos mexicanos.

Tras mostrar este mensaje, Marianne Gonzaga explicó que si la habían contactado y le parecía poco profesional que ahora Soriana se deslinde.

“Hace unos 6-7 días me escribieron por Gmail para ofrecerme la campaña, y el día de hoy resulta que la marca ‘NO hizo colaboración conmigo’. No sé si esto se debió a que trabajaron con una agencia externa o simplemente a algún tipo de confusión... pero sinceramente me parece algo muy poco profesional” Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga asegura que si fue buscada por Soriana (@marianne_rc / Instagram)

En otra imagen, Marianne Gonzaga mostró que ahora ya no le contestan en Instagram.

Marianne Gonzaga lamentó que solo se aprovechen de su alcance para que les de promoción sin ningún pago.

Sin embargo, destacó que esperara entre un mes y tres meses le llegue el pago por su video e incluso se declaró Team Walmart, competencia de Soriana.

Cabe recordar que el nombre de Marianne Gonzaga se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer por haber atacado a Valentina Gilabert, de 18 años de edad.

Tras llegar a un acuerdo con Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga pudo salir del centro de detención juvenil donde permaneció por más de cinco meses.