Faisy -de 45 años de edad- optó por solo felicitar al esposo Mariana Echeverría por el bebé en camino, mientras a la conductora ni la mencionó.

Mariana Echeverría anunció recientemente que espera a su segundo hijo con su esposo Oscar Jiménez, tras varios intentos fallidos.

La noticia generó varias reacciones entre sus seguidores y amigos, quienes no tardaron en felicitar a la pareja por la feliz noticia del nuevo integrante de la familia.

Una de las personas que ya no forman parte de su círculo cercano es Faisy, pues reaccionó de una forma reservada.

Faisy y Mariana Echeverría, dos conductores estelares de Me Caigo de Risa, se encuentran distanciados y tal parece que así seguirá.

Los artistas conquistaron a un gran público gracias a su complicidad en varias temporadas del programa, pero ahora su relación no es la misma de antes.

Esto después de la polémica participación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos 2024, quien fue criticada por varias de sus actitudes.

Ahora que anunció con emoción su embarazo, es Faisy quien dejo entrever que no tiene contemplado retomar su amistad con Mariana Echeverría.

Durante una entrevista, Faisy confirmó que no ha tenido contacto con la conductora y no profundizó las razones de su distanciamiento.

Sin embargo, compartió que tuvo oportunidad de felicitar al esposo de Mariana Echecerría y le envío un positivo mensaje .

“A Óscar, sí. Le tiro muy buena onda porque es portero del León y sé que ahora están esperando un hijo. Sé cuánto lo deseaban y espero que sean muy felices”, expresó Faisy.

Faisy y Mariana Echeverría terminaron su relación laboral, pues después de casi 10 años trabajando juntos en Me Caigo de Risa, se distanciaron por completo.

La amistad que los unía también se vio afectada, al grado de que ni siquiera en ocasiones especiales —como el embarazo de la conductora— hay contacto.

Respecto a la posibilidad de volver a compartir escenario con Mariana Echeverría, Faisy aclaró que no tiene influencia en las desiciones del elenco de los proyectos en los que participa.

“Yo no decido quién trabaja y quién no. Yo vengo a ser feliz. Tampoco queremos que la gente cambie o no cambie, se trata de que la gente sea feliz”

Faisy