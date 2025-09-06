Mariana Botas -de 35 años de edad- vuelve a Envinadas después de su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Mariana Botas vuelve a Envinadas en YouTube

“Esta noche tenemos episodio especial con el regreso de Mariana Botas” escribió Envinadas sobre la calurosa bienvenida a Mariana Botas.

A través de Instagram se compartió la foto del reencuentro de las conductoras, Daniela Luján y Jessica Segura, con Mariana Botas.

Con ramos de flores, globos y pastel de coco, las Envinadas comentaron con Mariana Botas cómo vivió el encierro.

Además de detalles de cómo fue el shock al volver a la realidad tras 5 semanas en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de Envinadas con Mariana Botas en Youtube?

El programa especial de Envinadas dedicado a su regreso se estrenó el viernes 5 de septiembre a las 21:00 horas.

Mariana Botas habló abiertamente sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, luego de ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, las críticas en su contra prevalecen.

Mariana Botas ha estado enfrentado al escrutinio del público por su físico y hasta su voz en redes sociales .

También fue funada por su comportamiento durante el reality show, especialmente de parte del fandom del cuarto Noche.