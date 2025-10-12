El 9 de octubre, Fede Dorcaz de 29 años de edad, murió asesinado en Periférico CDMX, y ahora es su novia Mariana Ávila quien vuelve a mandar un mensaje ante su muerte.

Mariana Ávila de 29 años de edad, recordó que Fede Dorcaz recibió propuestas para que impulsara más rápido su carrera, pero él siempre se negó.

Mariana Ávila recuerda a Fede Dorcaz “te amaremos por siempre”

La influencer Mariana Ávila está recordando a su novio Fede Dorcaz con quien iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, a tres días de la muerte del argentino,mandandole un “te amaremos por siempre”.

A través de X, Mariana Ávila dejó un mensaje sobre Fede Dorcaz, asesinado en CDMX, pues la influencer decidió defender la persona que era, asegurando que nunca estuvo en malos pasos.

A pesar de que reconoció que Fede Dorcaz recibió propuestas para impulsar su carrera en México, él prefirió “no comer” que vender su imagen.

Fue por ello que Mariana Ávila también compartió su perspectiva hacia Fede Dorcaz, señalando “eras demasiado para este mundo”, recordando que era muy amado por varios.

“Eras demasiado para este mundo mi amor, por eso millones de personas te adoraban, el amor no has recibido es innumerable”. Mariana Ávila, influencer.

Por otra parte, señaló que Fede Dorcaz siempre será recordado por su esencia, porque al final “los que quedamos aquí te amaremos por siempre”.