Mariah Carey se convierte en una Barbie para celebrar la Navidad; este es su precio y aquí puedes comprarla.

La navidad es igual a Mariah Carey -de 54 años de edad- pues interpreta una de las canciones más conocidas del mundo y no referimos a “All I Want for Christmas is You”.

Incluso la cantante hace un video especial para dar inicio a la época decembrinas y despide el Halloween para celebrar la llegada de la navidad.

Mariah Carey tiene su propia Barbie navideña

Mattel lanzó una Barbie de edición especial de Mariah Carey navideña, en la que el espectacular vestido rojo que utiliza en el video de “All I Want for Christmas is You”.

Esta muñeca es una gran sorpresa para los coleccionistas de Barbie y los fans de Mariah Carey, pues la hermosa muñeca comparte una gran similitud con la cantante.

Mariah Carey fue la primera en presumir la Barbie con su imagen y un video donde su muñeca era la protagonista.

La Barbie de Mariah Carey cuesta mil 291 pesos y se encuentra a la venta en la página de Mattel Creations; sin embargo aparece como agotada.

Mariah Carey tiene su propia Barbie (Especial )

Mariah Carey soñaba desde niña con ser una Barbie

La cantante fue la más emocionada por tener una Barbie con su imagen y contó que le gustaría regresar a su infancia, para contarse que tiene su propia muñeca Mattel.

“Si pudiera volver atrás y decirle a mi versión de pequeña que algún día tendríamos una Barbie hecha a nuestra semejanza, creo que se volvería loca” contó Mariah Carey.

La Barbie de Mariah Carey salió a la venta el 17 de noviembre y es una edición limitada; también de puede adquirir en tiendas Walmart.

Mariah Carey tiene una larga trayectoria en la música y ha ganado 5 premios Grammy, así como 19 premios Billboard Music Awards.

Por otro lado, se estima que Mariah Carey gana 2.5 millones de dólares cada año por “All I Want for Christmas is You”.

La cantante compartió un video donde la “descongelaban” para anunciar la llegada de la navidad y ella gritaba con emoción: “It’s time”.

Mariah Carey es sinónimo de navidad y sus fans pueden celebrar esta festividad con la nueva Barbie de la cantante.