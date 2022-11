Que quede claro, Mariah Carey no es la reina de la Navidad, al menos no legalmente. La cantante, de 52 años de edad, quiso apoderarse del apodo pero no se lo permitieron.

Verás, la cantante, actriz y productora musical estadounidense en marzo de 2021 presentó ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos una solicitud para adueñarse del apodo “la reina de la Navidad”, pero la rechazaron.

La idea de Mariah Carey era vender bajo ese apodo álbumes, perfumes, gafas de sol y hasta accesorios y artículos para perro.

Mariah Carey (AP)

Y es que tras lanzar su villancico “All I Want For Christmas is You”, en 1994, la cantante ha estado sumando millones en su cuenta bancaria.

Con el tema ha ganado al menos 60 millones de dólares. Cada año recibe 2.5 millones de dólares en regalías por lo que se ha autonominado “La reina de la Navidad”.

Sin embargo, no imaginó que le negarían el permiso porque otra cantante, además de quejarse, también reclamó el título a lo largo de este 2022.

¿Qué cantante le impidió a Mariah Carey ser “La reina de la Navidad?

Se trata de la cantante Elizabeth Chan, de 42 años de edad, quien el pasado 15 de noviembre acudió a la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas en Estados Unidos para echar por tierra la solicitud de Mariah Carey.

Logrando así que la estadounidense no pueda usar legalmente el apodo “La reina de la Navidad” y tampoco la abreviatura QOC (Queen of Christmas) y “Princesa de la Navidad”.

Elizabeth Chan se enfrenta a Mariah Carey (@lizchanmusic / Instagram)

El argumento de Elizabeth Chan es que ella es “la reina de la Navidad” a tiempo completo en el mundo.

“La Navidad es una temporada de dar, no de recibir, y está mal que un individuo intente poseer y monopolizar un apodo como Reina de la Navidad con fines de materialismo abyecto”, cita a través de un comunicado.

Documento donde aclara que ella ha usado y usa el apodo y más adelante lo heredará a quién se lo merezca:

“Como artista independiente y propietaria de una pequeña empresa, el trabajo de mi vida es unir a las personas para la temporada navideña, por lo que llegué a ser llamada la Reina de la Navidad. Llevo ese título como una insignia de honor y con pleno conocimiento de que será, y debería ser, otorgado a otros en el futuro.” Elizabeth Chan

Finalmente asegura que impedir que Mariah Carey obtenga el título no es para protegerse es “para proteger a las futuras Reinas de la Navidad”, palabras que las autoridades han validado.