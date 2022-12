Mariah Carey, de 52 años de edad, y su canción All I Want for Christmas is You acaban de romper récord en Spotify, pues de acuerdo a la plataforma registraron 21 millones de reproducciones en un sólo día

Como cada Navidad, las canciones navideñas y villancicos no pueden faltar en el repertorio musical, como la canción de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, lanzada en 1994 .

Según los registros de Spotify, una de las plataformas de música en streaming más importantes del mundo, All I Want For Christmas is You de Mariah Carey obtuvo un total de 21 millones 270 mil reproducciones en un día.

Un récord que poseía con anterioridad Adele con su canción Easy on Me , registrado el 15 de octubre del 2021 con 19 millones 700 mil reproducciones.

¿Cuánto gana Mariah Carey con All I Want For Christmas is You?

No cabe duda que una de las canciones que se han vuelto clásicos para la Navidad es All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey.

Pues no solo All I Want For Christmas is You de Mariah Carey ha establecido un nuevo récord en Spotify de ser lo más escuchado en un día, sino también en cuanto a las ganancias.

Y es que al convertirse All I Want For Christmas is You de Mariah Carey en una canción tan popular para las fechas navideñas, ha generado ganancias millonarias tanto para ella, los escritores y el sello discográfico.

Según reporta CNN, los datos de Luminate citados por Billboard , All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, que fue coescrita por el artista Walter Afanasieff, generó en 2021 un total de 1 millón 747 unidades de consumo en Estados Unidos.

De esos 48 mil fueron de descargas; 200 millones de servicios de streaming; 52.5 millones de transmisiones de video y 24 millones de transmisiones programadas.

De acuerdo con Billboard, las reproducciones de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey generaron 1 millón 360 mil dólares para la cantante y Sony Music, es decir 26 millones 348 mil 912 pesos.

Y el año pasado se calculó que All I Want For Christmas is You de Mariah Carey generó en todo el mundo casi 4 millones 500 mil dólares, es decir 87 millones 183 mil 900 pesos.

Mientras que las regalías de publicación de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey habrían generado otros 1.60 millones de dólares es decir 30 millones 998 mil 720 pesos.

Se estima que las ganancias combinadas de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey ascienden a más de 119 millones de pesos

Otra Navidad ha pasado y como siempre, la canción All I Want For Christmas is You de Mariah Carey ha roto récords.

Ahora no solamente en Spotify, sino en la ganancias que genera año con año All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

Combinando las ganancias de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey llegan a 6.16 millones de dólares en ingresos globales y regalías editoriales, es decir 119 millones 345 mil 072 pesos.

Billboard estima que solo las ganancias por regalías de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey llegaron a 1.55 millones de dólares ( 30 millones 030 mil 010 pesos ).

Y se generaron unos 830 mil dólares ( 16 millones 080 mil 586 pesos ) por su participación de Mariah Carey del 50% en su composición de All I Want For Christmas is You. Esto deja a Sony con 2.95 millones de dólares ( 57 millones 153 mil 890 pesos ) por All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

Eso sí, las estimaciones de las ganancias de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey excluyen las versiones de los especiales navideños en televisión, bandas sonoras y demás.