María Raquenel Portillo odia el nombre de “Mary Boquitas”, pues este es su inmundo origen y lo que representa.

El 2023 será el año donde se recuerde el terrible caso del Clan Gloria Trevi- Sergio Andrade, pues la cantante regiomontana va lanzar su serie y promete hablar de este suceso.

Además, María Raquenel Portillo -de 53 años de edad- acaba de estrenar su podcast ‘En boca cerrada’, donde habla del “infierno” que vivió junto a Sergio Andrade.

En el tráiler del podcast se puede escuchar cómo María Raquenel Portillo dice que “Mary Boquitas” fue un apodo impuesto por Sergio Andrade, pero tiene un desagradable contexto.

María Raquenel Portillo (Instagram @raqueneloficial)

María Raquenel Portillo detesta que la llamen “Mary Boquitas”

Desde hace varios años, María Raquenel Portillo ha mencionado que no le agrada que le llamen “Mary Boquitas”.

Pues es un apodo que le puso su abusador, Sergio Andrade.

María Raquenel Portillo tenía 14 años cuando conoció a Sergio Andrade y, al año siguiente, se casó con el productor; aún cuando seguía siendo una adolescente.

Tiempo después, Sergio Andrade lanzó el grupo “Boquitas pintadas” y María Raquenel Portillo comenzó a ser conocida como “Mary Boquitas”.

Durante una entrevista con Chisme No Like, María Raquenel explicó por qué no le agrada este apodo.

“Es un nombre que me impuso mi abusador, pues claro que no me gusta. No me gusta nada, a nadie le gusta el apodo y menos de la manera en la que me puso bastante humillante” María Raquenel Portillo

María Raquenel Portillo menciona que en su podcast va contar su historia y lo que vivió junto a Sergio Andrade, de quien se divorció en 1990 .

Este podría ser el origen de “Mary Boquitas”, el apodo de María Raquenel Portillo

María Raquenel Portillo fue conocida como “Mary Boquitas” por su participación en el grupo Boquitas pintadas.

En su podcast, María Raquenel contó que “Boquitas pintadas” provenía del libro del mismo nombre, del escritor argentino Manuel Puig.

“El ‘Boquitas’ viene de una novela de Manuel Puig: ‘Boquitas pintadas’, y obviamente esta relación de Mary Boquitas y ponerme un nombre a tan temprana edad pues era obviamente una burla, era algo que no estaba bien” María Raquenel Portillo

Según la historia de María Raquenel Portillo, “Mary Boquitas” era un nombre inadecuado para una niña, pues su origen se basaba de un libro que hablaba de sexo y prostitución .

La mamá de María Raquenel contó que nunca le gustó el mote de “Mary Boquitas”, quien siempre pedía que le llamaran Raquenel.

‘En Boca cerrada’ estrenó dos episodios y se encuentra en las principales plataformas.

María Raquenel Portillo promete contar sucesos muy fuertes de su vida y lo padeció junto a Sergio Andrade.