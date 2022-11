La bioserie de Gloria Trevi está en grabaciones, pero muchos se cuestionaron si María Raquenel Portillo aparecerá en ella y Carla Estrada menciona que sí habló con Mary Boquitas.

Hace unos días, Carla Estrada mostró al elenco de la serie “Ellas soy yo, Gloria Trevi” y reveló que cambió los nombres de algunos de los involucrados en la vida de la cantante regiomontana.

Así fue el caso de Sergio Andrade, quien en la bioserie se llamará ‘César Santiago’.

Pero otra de las involucradas en el caso ‘Trevi-Andrade’, fue María Raquenel Portillo, de 52 años de edad, quien fue compañera de Gloria Trevi -de 54 años de edad- en el grupo ‘Boquitas pintadas’.

Carla Estrada, de 66 años de edad, fue cuestionada si Mary Boquitas formaría parte de la bioserie de Gloria Trevi y reveló que sí ha tenido contacto con ella.

Se espera que la serie “Ellas soy yo, Gloria Trevi”, sea estrenada en agosto de 2023 y actualmente se encuentran grabando la historia.

Carla Estrada reveló a los medios, que para realizar este proyecto, habló con algunas de las involucradas en la vida de Gloria Trevi, como fue María Raquenel Portillo.

“Estuvimos juntas platicando y ella está valorando (Mary Boquitas) con sus abogados si puede tener entrevista un poquito más profundas conmigo y me encantaría que se uniera con nosotros”

Por otra parte, María Raquenel Portillo estaría dispuesta a hablar de lo ocurrido en el caso Trevi-Andrade, con o sin Carla Estradas.

Mary Boquitas dio una entrevista a la conductora Inés Moreno y contó que se encuentra viviendo en California, desde hace 10 años.

A pesar de estar alejada del ‘ojo público’, Mary Boquitas tiene varios proyectos y uno de estos sería contar su versión de los hecho en el caso de Gloria Trevi.

“En mi caso, yo había estado queriendo hacer un libro, una serie, pero no me sentía lista. Dije: ‘ok, primero trabajo en mí misma, cuando yo esté lista para no ponerme de víctima ni victimaria”

María Raquenel Portillo